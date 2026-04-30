Range Rover Sport MY26 thế hệ mới nhận cọc tại Việt Nam

Ngay từ khi ra đời năm 2005, Range Rover Sport thế hệ đầu tiên đã tái định nghĩa chuẩn mực SUV thể thao hạng sang, kết hợp một cách tự nhiên giữa hiệu suất vận hành uy lực, cảm giác lái và sự cá nhân hóa đặc trưng của Range Rover, ngôn ngữ thiết kế trứ danh và khả năng kết nối hiện đại.

Range Rover Sport mang đến các tùy chọn phiên bản đa dạng bao gồm S, SE, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography và ở đỉnh cao của dải sản phẩm, Range Rover Sport SV - biểu tượng hiệu suất với những công nghệ tiên phong hội tụ lần đầu xuất hiện trên thế giới.

Danh mục điện hóa bao gồm các tùy chọn Plug-in Hybrid (Lai điện) cùng các động cơ xăng lai điện nhẹ mild-hybrid (MHEV), đáp ứng chuẩn xác mục đích sử dụng của từng chủ nhân. Dẫn đầu dải sản phẩm Plug-in Hybrid (Lai điện) thế hệ mới là phiên bản 460PS, mang lại sự cân bằng ấn tượng giữa sức mạnh và độ phản hồi tức thời.

Sự kết hợp liền mạch giữa động cơ xăng Ingenium I6, mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 38,2kWh cho tổng công suất lên tới 460PS, mang đến trải nghiệm vận hành đỉnh cao đặc trưng của Range Rover Sport. Động cơ lai điện (Plug-in Hybrid Electric): Phiên bản 460PS, động cơ xăng Ingenium I6, dung tích 3.0L kết hợp hệ truyền động PHEV, cho mô-men xoắn lên tới 660Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản hồi tức thì.

Động cơ xăng: Phiên bản P360, động cơ I6, dung tích 3.0L mild-hybrid (MHEV), cho công suất 360PS và mô-men xoắn 500Nm trong dải vòng tua 1.750–5.000 vòng/phút, đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và độ mượt mà đặc trưng.

Phiên bản 3.0L Dynamic SE 460PS Plug-in Hybrid mang đến khả năng vận hành thuần điện lên tới 118km (tiêu chuẩn WLTP) và khoảng 96km trong điều kiện thực tế. Dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế, chủ sở hữu Range Rover Sport có thể hoàn thành tới 75% hành trình hàng ngày chỉ bằng chế độ vận hành thuần điện êm ái.

Đối với những hành trình dài, tổng quãng đường di chuyển của hỗn hợp xăng điện đạt tới 740km, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho mọi nhu cầu di chuyển.

Hộp số tự động 8 cấp tiên tiến mới giúp nâng tầm hiệu suất và tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu cho mọi dòng động cơ. Phiên bản Dynamic SE 460PS có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h.

Mẫu xe mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác lái phấn khích và sự tinh tế đặc trưng, nhờ tổng công suất lên tới 460PS và mô-men xoắn 660Nm.

Để tối đa hóa khả năng vận hành thuần điện, Range Rover Sport là một trong số ít những mẫu Plug-in Hybrid hỗ trợ sạc nhanh DC. Xe có thể sạc từ 0–80% trong chưa đầy một giờ với bộ sạc nhanh 50kW, hoặc sạc đầy trong chưa tới 5 giờ với bộ sạc AC 7,2kW tại nhà, mang đến sự tiện lợi tối đa cho việc sử dụng hàng ngày. Công nghệ phanh tái sinh (Brake Energy Recuperation) cũng góp phần thu hồi năng lượng, tối ưu hóa tầm vận hành điện.

Hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro, trí tuệ nhân tạo còn có khả năng học hỏi các lộ trình di chuyển hàng ngày của chủ nhân để tự động đưa ra phương thức truyền động tối ưu nhất cho mỗi chuyến đi, nâng cao hiệu quả và giảm thiểu phát thải CO₂.

Phiên bản đặt hàng theo yêu cầu (Built-To-Order) chưa bao gồm các tùy chọn cấu hình bổ sung và mức giá của bản: