Xe máy bản đặc biệt giá đắt đỏ vài trăm triệu, hút khách đại gia tại Việt Nam

Trên thị trường xe máy Việt Nam có một nhóm sản phẩm “ngoại lệ” là các mẫu xe máy bản đặc biệt, giới hạn số lượng hoặc nhập khẩu nhỏ lẻ với mức giá cao vượt xa mặt bằng chung.

Trong khi xe phổ thông dao động 30-70 triệu đồng, xe cao cấp khoảng 100-150 triệu đồng, thì nhóm này dễ dàng chạm mốc giá vài trăm triệu, thậm chí lên tới tiền tỷ.

Điểm chung của các mẫu xe là thiết kế khác biệt, yếu tố sưu tầm hoặc gắn với các thương hiệu, sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, mức giá cao chủ yếu đến từ độ hiếm và chi phí nhập khẩu, không hoàn toàn phản ánh giá trị sử dụng.

Vespa 946 Christian Dior giá từ 700 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng

Vespa 946 Christian Dior được sản xuất giới hạn 946 chiếc trên toàn cầu và phân phối theo dạng đặt trước, với giá ban đầu gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, mẫu xe này nhanh chóng bị đẩy giá lên khoảng 1,5-1,8 tỷ đồng, ngang ngửa chi phí sở hữu một mẫu ô tô sang.

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá, mẫu xe được thiết kế mang tính biểu tượng khi kết hợp phong cách cổ điển của dòng Vespa 946 với các chi tiết nhận diện của Dior như họa tiết monogram (họa tiết chữ cái tên thương hiệu), yên và phụ kiện đồng bộ.

Phía sau vẻ ngoài đắt giá là khối động cơ i-Get 125cc, công suất khoảng 11 mã lực, mức phổ biến trên các dòng xe ga đô thị. Điều này khiến giá trị của xe chủ yếu nằm ở tính sưu tầm và độ hiếm, thay vì khả năng vận hành.

Honda SH Vetro giới hạn giá hơn 200 triệu đồng

Tương tự, Honda SH Vetro cũng là một mẫu xe gây chú ý khi được sản xuất giới hạn 700 chiếc toàn cầu. Mẫu xe về Việt Nam qua hình thức nhập khẩu tư nhân, giá gốc dao động 140-170 triệu đồng, nhưng các đại lý trong nước đã đẩy giá lên hơn 200 triệu đồng.

Điểm khác biệt lớn nhất của SH Vetro nằm ở lớp sơn xanh bán trong suốt, tạo hiệu ứng “thủy tinh” khá lạ mắt, kết hợp cùng một số chi tiết nhận diện bản giới hạn. Tuy nhiên, về tổng thể, thiết kế và nền tảng vẫn tương đồng với SH tiêu chuẩn.

SH Vetro có lớp sơn xanh bán trong suốt, tạo hiệu ứng "thủy tinh" khá lạ mắt

Xe sử dụng động cơ eSP dung tích 125cc hoặc 150cc, cho công suất khoảng 12-16 mã lực, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Chính vì vậy, mức chênh lệch giá chủ yếu đến từ yếu tố ngoại hình và số lượng giới hạn, thay vì khác biệt về hiệu năng.

Honda Super Cub Hello Kitty 50cc giá 150 triệu đồng

Ở phân khúc dung tích nhỏ, Honda Super Cub Hello Kitty là trường hợp đáng chú ý khi có giá khoảng 150 triệu đồng chưa thuế, phí ra biển tại Việt Nam. Mức giá này đưa một mẫu xe 50cc lên ngang hàng với nhiều dòng xe tay ga cao cấp.

Xe vẫn giữ kiểu dáng cổ điển đặc trưng của dòng Super Cub, nhưng được làm mới bằng tông màu đỏ chủ đạo cùng hàng loạt chi tiết gắn với hình ảnh Hello Kitty xuất hiện trên thân xe, yên và cụm đồng hồ.

Tuy nhiên, phía sau thiết kế mang tính sưu tầm là động cơ 49cc, công suất chỉ khoảng 3,7 mã lực, phù hợp di chuyển cơ bản trong đô thị. Điều này cho thấy giá trị của xe gần như nằm hoàn toàn ở yếu tố biểu tượng và độ hiếm, hơn là trải nghiệm vận hành.

Xe ba bánh độc lạ Yamaha Tricity 155 giá hơn 200 triệu đồng

Khác với các mẫu xe thiên về yếu tố sưu tầm, Yamaha Tricity 155 gây chú ý nhờ cấu trúc kỹ thuật đặc biệt. Mẫu xe này được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá hơn 200 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các dòng xe tay ga 150cc thông thường.

Điểm nổi bật của Tricity nằm ở thiết kế hai bánh trước sử dụng công nghệ Leaning Multi Wheel, cho phép xe nghiêng khi vào cua nhưng vẫn duy trì độ ổn định cao hơn. Thiết kế này mang lại trải nghiệm lái khác biệt, đặc biệt trong điều kiện đường trơn hoặc cần giữ thăng bằng tốt.

Xe ba bánh độc lạ Yamaha Tricity 155.

Xe sử dụng động cơ Blue Core 155cc, công suất khoảng 15 mã lực, tương đương các mẫu xe ga phổ thông cùng dung tích. Tuy nhiên, chính kết cấu phức tạp ở phần đầu xe khiến giá bán bị đẩy lên cao, đồng thời kéo theo chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng lớn hơn.