Xe ga đẹp tựa Vespa, trang bị hiện đại nhưng giá chỉ bằng một nửa

Đây là sản phẩm mới được Aveta giới thiệu hướng đến phân khúc xe tay ga phổ thông. Điểm nổi bật của mẫu xe này chính là ngôn ngữ thiết kế cổ điển châu Âu tương tự các mẫu Vespa trứ danh. Xe sở hữu đèn pha tròn, gương chiếu hậu tròn, đồng thời có kính chắn gió trong suốt.

Bellagio 125 có khối lượng 100 kg, tương đối nhẹ trong phân khúc, giúp người dùng dễ dàng điều khiển và xoay trở trong không gian chật hẹp. Chiều cao yên 775 mm phù hợp với thể trạng của người Đông Nam Á, đồng thời yên xe dày tạo sự thoải mái khi vận hành. Bình nhiên liệu dung tích 6 lít đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Bellagio 125 được tích hợp hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, đồng thời bảng đồng hồ màn hình LCD hiển thị các thông tin vận hành cơ bản. Không gian tiện ích gồm khoang chứa đồ dưới yên và một ngăn chứa nhỏ phía trước yếm xe, phục vụ nhu cầu để vật dụng cá nhân khi di chuyển. Xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống cho hệ thống khởi động và mở khóa.

Cung cấp sức mạnh cho Bellagio 125 là động cơ xi-lanh đơn dung tích 124 cc, sử dụng cấu hình SOHC và làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI nhằm tối ưu hiệu suất vận hành cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp truyền động dây đai, cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe tay ga đô thị.

Bellagio 125 sử dụng mâm 12 inch cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm lốp kích thước 90/90, mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt và độ ổn định khi di chuyển trong đô thị. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, trong khi hệ thống phanh được bố trí đĩa thủy lực đơn ở bánh trước và phanh tang trống cơ học ở bánh sau, đáp ứng nhu cầu vận hành cơ bản trong điều kiện giao thông hàng ngày.

Aveta Bellagio 125 có giá bán đề xuất tại Malaysia là 6988 ringgit - khoảng 46,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.