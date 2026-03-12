Vespa 946 Horse ra mắt: Siêu phẩm tay ga lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa

Theo thông lệ duy trì trong nhiều năm qua, Piaggio mỗi năm đều ra mắt một phiên bản giới hạn của Vespa 946, lấy cảm hứng từ linh vật của năm theo lịch âm. Tiếp nối truyền thống đó, hãng đã chính thức giới thiệu Vespa 946 Horse, phiên bản đặc biệt được phát triển nhằm tôn vinh Năm Ngựa trong hệ thống 12 con giáp của văn hóa Á Đông.

Vespa 946 Horse sẽ được cung cấp với hai tùy chọn dung tích động cơ gồm 125 cc và 150 cc, dựa trên nền tảng kỹ thuật của dòng tay ga hiện hành. Trong đó, phiên bản 946 Horse 150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 155 cc, ba van, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 12,7 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm tại 6.500 vòng/phút, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ.

Về thiết kế, Vespa 946 Horse sở hữu bộ thân vỏ độc quyền của dòng 946, nổi bật với cấu hình yên đơn đặc trưng. Phía sau yên được trang trí logo chữ “V” màu vàng ánh kim đại diện cho thương hiệu Vespa. Toàn bộ xe được hoàn thiện trong tông màu mà hãng gọi là “Bay”, một sắc nâu đậm với hiệu ứng ánh kim loại, tạo nên diện mạo sang trọng và khác biệt.

Thay vì bố trí yên sau, khu vực phía sau được trang bị giá chở đồ dạng lưới phủ sơn tĩnh điện màu đen mờ, trong khi các chi tiết ốp và điểm nhấn ngoại thất đều được phối tông đen nhằm tăng tính tương phản cho tổng thể thiết kế.

Các chi tiết hoàn thiện tiếp tục nhấn mạnh tính thủ công và phong cách cao cấp. Yên xe được bọc da màu nâu, kết hợp các nút kim loại màu đồng và dây khóa trang trí, tạo nên nét thẩm mỹ mang cảm hứng cổ điển. Trong khi đó, cần gương chiếu hậu và tay nắm ghi-đông cũng được bọc da nâu, thiết kế lấy cảm hứng từ trang bị trong bộ môn cưỡi ngựa, qua đó tăng thêm sự liên kết với chủ đề “Horse” của phiên bản đặc biệt này.

Vespa cũng phát triển bộ phụ kiện riêng dành cho phiên bản 946 Horse, bao gồm mũ bảo hiểm phiên bản đặc biệt cùng túi hành lý phía sau thiết kế đồng bộ với chiếc xe.