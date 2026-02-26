Vespa Officina 8 2026 trình làng, giá từ 38,6 triệu đồng

Officina 8 không đơn thuần là một bản màu mới mà là sự tái hiện giá trị di sản Vespa. Trong lịch sử phát triển của mình, Officina 8 là bộ phận thử nghiệm đặt tại nhà máy của Piaggio ở Pontedera, Ý - nơi các kỹ sư và nhà thiết kế làm việc độc lập với dây chuyền sản xuất chính để phát triển ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu và hoàn thiện những nền tảng kỹ thuật đầu tiên cho Vespa. Chính từ không gian kỹ thuật đặc biệt này, biểu tượng scooter nước Ý đã hình thành và phát triển qua hơn tám thập kỷ.

Tinh thần đó được phản ánh rõ nét trên Vespa Officina 8 2026 thông qua lớp sơn độc quyền mang tên Blue Officina 8 dạng mờ ánh kim. Tông màu xanh này được lấy cảm hứng từ máy móc, công cụ và đồng phục lao động tại xưởng Officina 8 nguyên bản. Các chi tiết hoàn thiện màu đồng thau và nhôm xuất hiện trên đinh tán cùng nhiều điểm nhấn ngoại thất, tạo nên sự tương phản tinh tế, đồng thời gia tăng giá trị thẩm mỹ theo hướng thủ công cao cấp.

Về cấu hình vận hành, Officina 8 vẫn duy trì nền tảng kỹ thuật của các phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc hoặc 150cc, đi kèm hệ truyền động tự động đặc trưng của Vespa. Khung thân thép liền khối monocoque tiếp tục là yếu tố tạo nên độ cứng vững và cảm giác lái đặc trưng, đồng thời góp phần duy trì định vị cao cấp trong phân khúc scooter bánh nhỏ.

Song song với mẫu xe, hãng cũng giới thiệu bộ phụ kiện và vật phẩm chính hãng cao cấp. Mũ bảo hiểm đồng màu với thân xe được trang bị tiêu chuẩn, trong khi thùng chứa đồ phía sau đồng bộ màu sơn là tùy chọn thêm. Ngoài ra, Vespa còn phát triển bộ sưu tập phụ kiện thời trang gồm áo khoác, hoodie, áo thun, balô và móc khóa mang biểu trưng Officina 8, củng cố định hướng xây dựng Vespa như một biểu tượng phong cách sống thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Mỗi xe Officina 8 được bàn giao kèm một bộ “welcome kit” chế tác trong hộp thiếc riêng biệt, bên trong là sách giới thiệu hành trình tám thập kỷ của thương hiệu. Đây là chi tiết mang tính biểu tượng, nhấn mạnh chiều sâu lịch sử và tính sưu tầm của phiên bản đặc biệt này.

Vespa Officina 8 được phân phối với 2 phiên bản 125cc và 150cc, giá khởi điểm cho bản 125cc là 134.000 rupee - khoảng 38,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.