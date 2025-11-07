Loạt xe Vespa được "lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị

Trước tiên là sự xuất hiện của bộ đôi Vespa Primavera và Vespa Sprint mới được cập nhật hàng loạt các thay đổi về mặt thiết kế và công năng.

Vespa Primavera S 125.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là bộ mâm 12 inch thiết kế mới với năm chấu kép, làm nổi bật phong cách năng động của cả hai mẫu xe. Lưới tản gió năm khe bên hông trái – chi tiết độc quyền của Vespa Sprint S – gợi nhớ những mẫu Vespa thể thao trong lịch sử. Phần logo trên chắn bùn trước của Vespa Primavera cũng được tinh chỉnh, thể hiện sự tỉ mỉ đặc trưng của thương hiệu.

Thiết kế phần “cà vạt” trung tâm trên yếm thon gọn hơn, trong khi yên xe trên mỗi phiên bản đã được hoàn thiện với vật liệu mới. Vespa Primavera và Sprint S mới cũng an toàn hơn, hiện được trang bị phanh đĩa sau. Cả hai dòng đều được nâng cấp phanh đĩa sau, kết hợp với hệ thống ABS ở bánh trước giúp tránh hiện tượng bó cứng.

Vespa Primavera 125 RED.

Các bản 125cc và 150cc nay được trang bị hệ thống khởi động không chìa, cùng màn hình hiển thị hoàn toàn kỹ thuật số. Vespa Primavera và Sprint S có ba tùy chọn động cơ 50cc, 125cc và 150cc, cùng hai phiên bản chạy điện hoàn toàn, với bảng màu đa dạng, trẻ trung, đậm chất Vespa.

Ngoài việc cập nhật cho bộ đôi Primavera và Sprint, Piaggio cũng giới thiệu Vespa GTS 80th và Vespa Primavera 80th - đây là phiên bản đánh dấu kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa.

Vespa GTS 80th.

Bộ đôi Vespa bản kỷ niệm 80 năm này đều nổi bật với màu Verde Pastello đặc biệt, lấy cảm hứng từ sắc thái của những mẫu Vespa đơn sắc đầu tiên. Màu sắc này cũng trở thành điểm nhấn trên nhiều chi tiết khác, bao gồm viền yếm, tay nắm sau, gương chiếu hậu, điều khiển tay lái và càng treo trước. Mâm xe cũng được hoàn thiện với cùng màu sơn.

Vespa Primavera 80th.

Huy hiệu kỷ niệm “80th” được hiển thị nổi bật trên yếm trước bên cạnh logo Vespa mang tính biểu tượng, trong khi yếm trong có một biểu tượng thứ hai mang logo “80 years of Vespa Est. 1946”, được tạo ra để đánh dấu cột mốc quan trọng này.