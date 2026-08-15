Lắp ghế ngồi ô tô cho trẻ em, phụ huynh hãy nhớ quy tắc này để đảm bảo an toàn

Việc trang bị ghế ngồi ô tô cho trẻ em là bước đầu tiên để bảo vệ trẻ nhưng lắp đặt đúng cách mới là yếu tố quyết định sự sống còn khi xảy ra va chạm. Một trong những thước đo đơn giản và chuẩn xác nhất mà các chuyên gia an toàn khuyên dùng là "Quy tắc 2,5cm".

Quy tắc 2,5cm là gì?

Theo Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), sau khi ghế ngồi ô tô cho trẻ em được cố định vào băng sau của xe, thiết bị an toàn này không được phép xê dịch quá 2,5cm theo bất kỳ hướng nào, gồm cả chiều ngang lẫn trước sau. Tiêu chí này được áp dụng với cả phương thức cố định bằng dây đai an toàn và hệ thống móc chốt ISOFIX.

Mua ghế ngồi ô tô cho trẻ em đúng chất lượng mới chỉ là điều cần và cách lắp đặt chuẩn sẽ là điều kiện đủ. Ảnh: Uber

Trước tiên, phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ghế trẻ em và sách hướng dẫn của ô tô. Vị trí neo, cách khóa dây an toàn hay phương thức lắp đặt có thể khác nhau giữa từng mẫu xe và từng loại ghế.

Để kiểm tra, phụ huynh dùng tay nắm chặt vào vị trí đường dẫn dây đai trên ghế trẻ em, sau đó tác dụng lực dùng sức lắc mạnh. Nếu ghế trượt đi xa hơn 2,5cm, điều đó đồng nghĩa với việc liên kết chưa đủ an toàn và yêu cầu tháo ra để điều chỉnh lại. Việc ghế quá lỏng lẻo sẽ tạo ra lực văng lớn, gây chấn thương nghiêm trọng cho vùng cổ và cột sống của trẻ khi xe phanh gấp.

Với ghế quay mặt về phía trước, NHTSA đặc biệt lưu ý sử dụng dây neo trên nếu ghế và xe được trang bị hệ thống này. Bộ phận này giúp hạn chế chuyển động về phía trước của ghế và đầu trẻ khi xảy ra va chạm.

Những yếu tố quyết định sự an toàn tuyệt đối

Đối với trẻ sơ sinh, ghế phải được lắp quay mặt về phía sau với góc nghiêng chuẩn 45 độ. Ảnh: BonBonCar

Ngoài quy tắc 2,5 cm, để việc lắp đặt đạt chuẩn, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các điểm sau. Đối với trẻ sơ sinh, ghế phải được lắp quay mặt về phía sau với góc nghiêng chuẩn 45 độ. NHTSA cho biết trẻ sơ sinh cần tư thế hơi ngả để duy trì đường thở thông thoáng. Ở các dòng ghế đạt chuẩn chất lượng, nhà sản xuất thường tích hợp sẵn vạch chỉ thị góc nghiêng để phụ huynh dễ dàng quan sát.

Ngoài độ chắc chắn của ghế, việc điều chỉnh dây an toàn đúng cách cũng quan trọng không kém. Theo đó, dây đai giữ trẻ phải nằm phẳng, không bị xoắn và được siết đủ chặt. Trước đây, nhiều người thường dùng 2 ngón tay luồn dưới dây đai để đo độ chặt.

Đáng chú ý, NHTSA khuyến cáo không sử dụng cách kiểm tra bằng 2 ngón tay để xác định độ chặt của dây đai. Thay vào đó, phụ huynh nên sử dụng phương pháp "Bài kiểm tra kẹp vải" hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Theo phương pháp này, cha mẹ dùng hai ngón tay kẹp lại ở phần dây đai vị trí xương quai xanh của trẻ mà vẫn kẹp được một nếp gấp dây thừa, nghĩa là đai quá lỏng và cần siết thêm. Đồng thời, chốt ngực phải nằm ngang tầm nách của trẻ.

Một sai lầm phổ biến khác trong mùa đông là để trẻ mặc áo khoác dày rồi mới thắt đai. Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), lớp vải phao dày tạo ra "khoảng trống giả", khiến dây đai tuột khỏi vai trẻ lập tức khi có lực tác động mạnh. Chuyên gia khuyên nên thắt chặt đai an toàn khi trẻ mặc đồ mỏng, sau đó phủ chăn hoặc áo khoác bên ngoài dây đai.

Với các gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ, quy tắc 2,5 cm là thao tác kiểm tra nhanh nhưng không thể thay thế toàn bộ quy trình lắp đặt. Ghế phải phù hợp với cân nặng, chiều cao của trẻ, đúng vị trí neo và được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.