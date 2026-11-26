Về cơ bản XMAX Connected TechMAX thế hệ mới thực chất là một bản cập nhật màu sắc trong khi các trang bị khác trên xe vẫn được giữ như bản đang bán ra trên thị trường.

Ở phiên bản mới, xe tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 250 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 16,8 kW, tương đương 22,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,3 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT. Xe sử dụng bình xăng dung tích 13 lít, hướng đến khả năng đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên phiên bản TechMAX là kính chắn gió chỉnh điện. Người lái có thể điều chỉnh độ cao kính trong phạm vi tối đa 95 mm thông qua công tắc bên trái tay lái mà không cần dừng xe. Trang bị này cho phép thay đổi khả năng chắn gió tùy theo điều kiện vận hành, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên đường trường.

Bên cạnh đó, xe được tích hợp hệ thống đèn cảnh báo phanh khẩn cấp, có khả năng tự động kích hoạt đèn báo nguy hiểm khi phát hiện tình huống phanh gấp nhằm cảnh báo phương tiện phía sau. Cụm đồng hồ kết hợp màn hình hiển thị tốc độ và màn hình TFT Infotainment, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Y-Connect.

Phiên bản TechMAX còn có một số chi tiết nhận diện riêng như yên xe thiết kế đặc biệt do MBK (Pháp) phát triển, nắp hộc chứa đồ bọc vật liệu giả da với đường chỉ khâu màu vàng, bao tay in logo TechMAX và gác chân bằng nhôm. Những trang bị này tạo sự khác biệt so với phiên bản XMAX Connected tiêu chuẩn mà không làm thay đổi thiết kế tổng thể của xe.

XMAX Connected TechMAX sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế nguy cơ khóa bánh khi phanh gấp cũng như tình trạng bánh sau mất độ bám khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Xe còn có khóa thông minh Smart Key, tính năng Answer Back System hỗ trợ tìm xe trong bãi đỗ và cổng sạc thiết bị điện tử.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 44,9 lít, tích hợp đèn LED chiếu sáng bên trong. Ngoài ra, tay lái có thể điều chỉnh thủ công, trong khi khu vực để chân rộng rãi giúp người điều khiển thay đổi tư thế thuận tiện hơn trong những chuyến đi dài.

Tại Indonesia, Yamaha XMAX Connected TechMAX có giá bán yết ở mức 77,41 triệu rupiah - khoảng 109 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.