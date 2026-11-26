Lần đầu tiên đăng cai vòng chung kết và lễ trao giải EMMA Asian Finals, Việt Nam không chỉ đưa Hà Nội trở thành tâm điểm của cộng đồng âm thanh xe hơi châu Á mà còn ghi dấu ấn với 7 giải thưởng ở nhiều phân khúc thi đấu.

Giải thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Hà Nội 2026 và EMMA Asian Finals 2026 đã khép lại sau ba ngày tranh tài, từ 20 đến 22/11 tại Tasco Mall Long Biên, Hà Nội. Sự kiện quy tụ gần 60 xe tham dự giải EMMA Hà Nội và 32 xe đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết châu Á, tạo nên một trong những kỳ thi đấu có quy mô đáng chú ý của cộng đồng car audio trong nước.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai vòng chung kết và lễ trao giải EMMA Asian Finals. Thay vì chỉ tổ chức các vòng thi trong nước, Hà Nội trở thành địa điểm cuối cùng để hội đồng trọng tài quốc tế hoàn tất quá trình đánh giá và công bố kết quả các phân khúc cấp châu lục.

Trước đó, hành trình chấm thi EMMA Asian Finals 2026 đã diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Nga, Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Singapore, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Indonesia và Thái Lan. Các xe tham dự được đánh giá bởi đội ngũ trọng tài quốc tế, trong đó có nhiều giám khảo đến từ châu Âu.

32 xe Việt Nam tranh tài, giành 7 giải thưởng cấp châu lục

Tại EMMA Asian Finals 2026, Việt Nam có 32 xe tham dự, tranh tài ở 20 phân khúc. Kết quả chung cuộc, các đại diện Việt Nam giành tổng cộng 7 giải thưởng, gồm một chức vô địch, ba giải nhì và ba giải ba. Thành tích nổi bật nhất thuộc về Nguyễn Văn Huy đến từ Huy Auto, với chức vô địch phân khúc S-Unlimited. Đây là một trong những hạng mục đáng chú ý, dành cho các hệ thống âm thanh có mức độ đầu tư và hoàn thiện cao.

Bên cạnh đó, Hoàng Xuân Hiếu (Hải Minh Car Audio) giành giải nhì phân khúc M-Limited; Lê Đình Tuấn (Thiên Phú Auto) đạt giải nhì E-1500 và Lâm Duy Quang, thí sinh tự do, giành vị trí á quân ở phân khúc E-3000. Ba giải ba còn lại thuộc về Phạm Minh Quân, thí sinh tự do, tại phân khúc E-Unlimited; Nguyễn Văn Bình (Trí Bình Auto) ở phân khúc Entry DSP/AMP 3000 và Phạm Văn Hân (Phi Long Auto) tại phân khúc Aune Inhouse.

Đáng chú ý, trong số 7 giải thưởng có hai thành tích thuộc về các thí sinh tự do. Điều này cho thấy sân chơi âm thanh xe hơi chuyên nghiệp không chỉ dành riêng cho các garage hay đội thi chuyên nghiệp mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh cho những cá nhân có niềm đam mê và khả năng đầu tư nghiêm túc.

Gần 60 xe tham dự EMMA Hà Nội 2026

Trước khi bước vào vòng chung kết châu Á, EMMA Hà Nội 2026 đã diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11, thu hút gần 60 xe tham gia tranh tài ở 17 phân khúc. Các hạng mục thi đấu tập trung vào chất lượng âm thanh trong khoang lái, từ những hệ thống nâng cấp phổ thông đến các cấu hình chuyên nghiệp.

Đây cũng là sân chơi để các đơn vị thi công, kỹ thuật viên và người chơi xe đánh giá khả năng phối ghép thiết bị, xử lý tín hiệu, căn chỉnh âm thanh cũng như chất lượng hoàn thiện tổng thể. Dàn xe tham dự năm nay có sự đa dạng về chủng loại, từ những mẫu xe đô thị như VinFast VF3 đến các dòng SUV và xe cao cấp như Mazda CX-5, Lynk & Co 09, VinFast VF9, BYD Sealion 8 hay BMW X6.

Hà Nội đăng cai EMMA Asian Finals 2026, Việt Nam khẳng định vị thế car audio khu vực.

Giá trị đầu tư cho các hệ thống âm thanh cũng có khoảng cách đáng kể, từ gần 100 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, một thí sinh tự do gây chú ý với hệ thống âm thanh ước tính hơn 1 tỷ đồng lắp đặt trên Toyota Innova Cross.

Một thay đổi đáng chú ý khác là sự tham gia của đông đảo trọng tài quốc tế, đặc biệt là các giám khảo đến từ châu Âu. Việc áp dụng tiêu chuẩn chấm thi quốc tế góp phần tăng tính chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị trong nước tiếp cận những phương pháp đánh giá và căn chỉnh âm thanh chuyên nghiệp.

Tăng kết nối cộng đồng car audio Việt Nam với đấu trường quốc tế.

Không chỉ là cuộc tranh tài về chất lượng âm thanh, EMMA Hà Nội và EMMA Asian Finals 2026 còn là dịp để cộng đồng yêu xe, người chơi âm thanh và các thương hiệu thiết bị gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Sự kiện mở cửa tự do cho khách tham quan, mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp những hệ thống âm thanh được đầu tư và căn chỉnh công phu.

Khách tham quan cũng có thể giao lưu với các chuyên gia, kỹ thuật viên và đại diện các thương hiệu trong lĩnh vực car audio. Sau gần 20 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam kể từ khi EMMA hợp tác với diễn đàn Otosaigon vào cuối năm 2008, sân chơi này đã dần trở thành hoạt động thường niên của cộng đồng âm thanh xe hơi trong nước.

Bảy chiếc cúp châu Á và dấu mốc mới của cộng đồng âm thanh xe hơi Việt Nam.

Việc lần đầu đăng cai vòng chung kết EMMA Asian Finals, cùng thành tích 7 giải thưởng cấp châu lục trong năm 2026, là dấu mốc đáng chú ý đối với phong trào car audio Việt Nam. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực của các cá nhân và đơn vị thi công mà còn cho thấy cộng đồng âm thanh xe hơi trong nước đang ngày càng chủ động tham gia và cạnh tranh ở sân chơi quốc tế.

Bảng thành tích của đội tuyển Việt Nam tại EMMA Asian Finals 2026: