Sau khi kích bình nên để ô tô chạy trong bao lâu?

Ắc quy hết điện là tình huống khá phổ biến, đặc biệt khi tài xế quên tắt đèn hoặc xe để lâu không sử dụng. Sau khi được kích bình ắc quy ô tô và khởi động thành công, câu hỏi thường gặp là cần để động cơ chạy thêm bao lâu trước khi tắt máy.

Thời gian cần thiết phụ thuộc vào dung lượng ắc quy, mức độ cạn điện trước đó và lượng điện mà các thiết bị trên xe tiêu thụ. Trong điều kiện thông thường, tài xế nên lái xe liên tục khoảng 30 phút để hệ thống sạc có thời gian bổ sung điện cho ắc quy.

Sau khi kích bình ắc quy ô tô, cách hiệu quả hơn thường là lái xe liên tục khoảng 20-30 phút.

Trên ô tô, máy phát điện được dẫn động từ động cơ, có nhiệm vụ cung cấp điện cho các hệ thống vận hành và sạc lại ắc quy. Tuy nhiên, khi động cơ chạy không tải, máy phát thường tạo ra dòng điện thấp hơn so với lúc xe vận hành ở tốc độ phù hợp. Phần điện năng còn lại sau khi cấp cho các thiết bị trên xe mới được dùng để nạp ắc quy. Vì vậy, chỉ nổ máy tại chỗ trong vài phút thường không đủ để phục hồi lượng điện đã mất, nhất là khi ắc quy gần như cạn hoàn toàn.

Lái xe liên tục hiệu quả hơn để động cơ chạy không tải

Sau khi kích bình thành công, nếu xe vận hành bình thường và không xuất hiện cảnh báo bất thường, tài xế nên lái xe liên tục khoảng 20-30 phút thay vì chỉ để động cơ chạy tại chỗ. Quá trình này giúp máy phát điện hoạt động ở tốc độ cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nạp điện vào ắc quy.

Trong thời gian này, người lái nên hạn chế sử dụng những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng như sưởi ghế, sấy kính sau hoặc hệ thống điều hòa ở mức công suất cao nếu không thực sự cần thiết. Điều này giúp giảm tải cho hệ thống điện, tạo điều kiện để ắc quy nhận được nhiều điện năng hơn.

Tuy nhiên, thời gian 20-30 phút chỉ là mức tham khảo, không đồng nghĩa ắc quy sẽ được sạc đầy hoàn toàn. Nếu ắc quy đã cạn điện sâu, bị lão hóa hoặc hư hỏng, việc lái xe trong khoảng thời gian này có thể không đủ để phục hồi khả năng khởi động.

Trong trường hợp đó, sử dụng bộ sạc ắc quy chuyên dụng sẽ phù hợp hơn. Thiết bị này cho phép kiểm soát quá trình sạc và bổ sung điện trong thời gian dài hơn so với máy phát điện khi xe vận hành thông thường.

Khi nào cần kiểm tra hoặc thay ắc quy ô tô?

Nếu xe thường xuyên hết điện, khó khởi động hoặc tiếp tục không nổ máy sau khi đã được kích bình, tài xế không nên chỉ tìm cách khởi động lại nhiều lần mà cần kiểm tra nguyên nhân.

Một số dấu hiệu cho thấy ắc quy có thể đã suy yếu gồm động cơ khởi động chậm, đèn chiếu sáng yếu bất thường hoặc các thiết bị điện hoạt động không ổn định. Nếu đèn cảnh báo hệ thống sạc vẫn sáng sau khi động cơ khởi động, nguyên nhân có thể liên quan đến máy phát điện, dây dẫn hoặc các bộ phận của hệ thống sạc.

Ngoài ra, nếu ắc quy đã sử dụng nhiều năm, khả năng lưu trữ điện có thể suy giảm theo thời gian. Trong tình huống này, ngay cả khi xe khởi động được bằng cách kích bình và tiếp tục vận hành, ắc quy vẫn có thể không đủ điện để khởi động lại sau khi tắt máy.

Tài xế nên đưa xe đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra tình trạng ắc quy và hệ thống sạc. Việc đo điện áp, kiểm tra khả năng giữ điện và đánh giá hoạt động của máy phát sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân.

Đặc biệt, nếu xe có mùi khét, dây điện nóng bất thường, ắc quy bị phồng, rò rỉ hoặc đèn cảnh báo sạc bật sáng kèm hiện tượng động cơ hoạt động bất thường, người lái nên dừng xe tại vị trí an toàn và tìm sự hỗ trợ kỹ thuật thay vì tiếp tục hành trình.

Nhìn chung, sau khi kích bình ắc quy ô tô, tài xế nên lái xe liên tục khoảng 20-30 phút nếu xe vận hành bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ phục hồi điện tạm thời, không thể thay thế việc sạc chuyên dụng hoặc sửa chữa khi ắc quy và hệ thống sạc gặp sự cố.