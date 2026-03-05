Xe ga mới của Honda đẹp hơn Vario và Air Blade, trang bị xịn lấn át SH

Mới đây, Boon Siew Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga địa hình nổi tiếng Honda X-ADV tại thị trường Malaysia. Với thiết kế mới đầy quyền lực và mức giá khởi điểm hấp dẫn 70.999 RM (khoảng 413 triệu đồng), Honda X-ADV 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế "ông vua" trong phân khúc xe tay ga phân khối lớn.

Khác với vẻ sang trọng của dòng xe Honda SH, X-ADV mang phong cách hầm hố, bụi bặm của một chiếc xe địa hình. Mặc dù không có nhiều thay đổi về khung gầm hay động cơ, phiên bản 2026 ghi điểm nhờ các tùy chọn màu sắc mới cuốn hút. Honda đã tinh chỉnh thiết kế để chiếc xe trông khỏe khoắn và sắc sảo hơn, phù hợp với định hướng "crossover" – một chiếc xe tay ga có khả năng đi địa hình nhẹ ấn tượng.

X-ADV 2026 có trọng lượng 236 kg và bình xăng dung tích 13,2 lít. Chiều cao yên xe được thiết lập ở mức 820 mm, với tùy chọn yên cao hơn ở mức 920 mm, giúp người lái dễ dàng chống chân xuống đất.

Về sức mạnh, Honda X-ADV 2026 được trang bị động cơ 745cc, 2 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 57,8 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép (DCT) với 5 cấp độ cài đặt, từ chế độ lái thư giãn đến chế độ thể thao, giúp tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm lái.

Ngoài sức mạnh vượt trội, X-ADV 2026 còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 5 inch kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Honda RoadSync, cùng với hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) tiêu chuẩn. Kính chắn gió Durabio có thể điều chỉnh 3 mức độ giúp bảo vệ người lái khỏi gió và bụi.

Cốp chứa đồ dưới yên xe có dung tích 22 lít, cùng với ngăn chứa đồ phía trước và cổng sạc USB Type-C tiện dụng, mang đến sự thoải mái cho người dùng. Đèn báo rẽ kiêm đèn chạy ban ngày (DRL) được điều khiển thông minh, tính toán sự khác biệt tốc độ giữa bánh trước và bánh sau khi rẽ.

Honda X-ADV 2026 có 4 chế độ lái: Tiêu chuẩn, Thể thao, Mưa và Đường sỏi, cùng chế độ tùy chỉnh cho phép người dùng điều chỉnh cài đặt về phân phối công suất, phanh động cơ, ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo. Xe được trang bị phanh đĩa kép 296 mm với kẹp phanh 4 piston ở phía trước và phanh đĩa 240 mm ở phía sau, cùng hệ thống ABS 2 kênh tiêu chuẩn.

Với những cải tiến và tính năng nổi bật, Honda X-ADV 2026 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những tín đồ yêu thích xe tay ga địa hình.