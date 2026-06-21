Xe ga Honda Vario 125 ra phiên bản mới, giá nhỉnh 46 triệu đồng

Dù được nâng cấp về thiết kế và trang bị, giá bán của Vario 125 2026 tại Malaysia vẫn không thay đổi so với đời 2025. Xe được bán ra đi kèm với bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi do nhà sản xuất.

Bước sang năm 2026, Vario 125 được bổ sung ba tùy chọn màu sắc mới gồm Xanh lá, Hồng tím và Đen mờ, đi kèm bộ tem đồ họa được làm mới. Đáng chú ý, phần thân xe đã được Honda thiết kế lại với các đường nét sắc sảo hơn, tạo nên diện mạo hiện đại và năng động hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp đáng kể với cụm đèn pha LED mới, kết hợp đèn xi-nhan và đèn hậu LED đồng bộ. Bên cạnh đó, Honda còn trang bị thêm cổng sạc USB-C đặt trong hộc chứa đồ phía trước, giúp người dùng thuận tiện sạc các thiết bị điện tử khi di chuyển.

Về vận hành, Honda Vario 125 2026 không có thay đổi về mặt kỹ thuật. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC, dung tích 124,9 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ Enhanced Smart Power (eSP) cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Khối động cơ này sản sinh công suất 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Honda cho biết Vario 125 đạt chứng nhận Xe tiết kiệm năng lượng (EEV) và nhận xếp hạng an toàn ba sao theo Chương trình Đánh giá Xe máy Malaysia (MyMAP).

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp truyền động dây đai. Xe sử dụng bộ vành 14 inch với lốp trước kích thước 90/80 và lốp sau 100/80. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm công nghệ phanh kết hợp CBS của Honda. Phanh tay vẫn là trang bị tiêu chuẩn.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có khả năng điều chỉnh tải trọng. Các tiện ích nổi bật trên Vario 125 gồm chìa khóa thông minh Smart Key với chức năng khởi động không cần chìa, báo động chống trộm và tính năng định vị xe.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, trong khi các thông số vận hành được hiển thị trên màn hình LCD kỹ thuật số. Xe sở hữu bình xăng dung tích 5,5 lít, trọng lượng 112 kg và chiều cao yên ở mức 769 mm, phù hợp với đa số người dùng tại khu vực Đông Nam Á.