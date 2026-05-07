Peugeot tung loạt tay ga mới, giá từ 67 triệu đồng

Trong lần ra mắt lần này, Peugeot đưa tới nhiều đổi mới trên các dòng xe ga hãng bán ra trên thị trường. Danh mục bao gồm XP400, Django và Speedfight 4+.

Peugeot XP400 là mẫu xe ga đa dụng đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố và thuận tiện cho những chuyến đi cuối tuần. Xe trang bị bánh trước kích thước 17 inch và bánh sau 15 inch, kết hợp mâm nan hoa. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc upside-down đường kính 41 mm với hành trình 140 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn, hứa hẹn mang đến khả năng hấp thụ dao động tốt hơn trong điều kiện đường sá phức tạp.

Xe được trang bị động cơ PowerMotion xi-lanh đơn dung tích 400 cc, làm mát bằng dung dịch và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Khối động cơ này sản sinh công suất 36,7 mã lực tại 8.150 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 38,1 Nm tại 5.400 vòng/phút.

Trang bị an toàn trên XP400 cũng được Peugeot đầu tư đáng kể. Xe sử dụng hệ thống phanh đĩa thủy lực trước sau với cụm đĩa đôi 295 mm phía trước và đĩa đơn 240 mm phía sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn. Mẫu scooter này có chiều cao yên 815 mm, trọng lượng 231 kg và bình xăng dung tích 13,5 lít, phù hợp cho các hành trình dài.

Khoang lái của XP400 mang hơi hướng hiện đại với màn hình TFT-LCD kết hợp đồng hồ analog truyền thống hiển thị tốc độ và vòng tua máy. Xe còn hỗ trợ kết nối Bluetooth thông qua hệ thống I-Connect, cho phép người lái sử dụng tính năng dẫn đường turn-by-turn trực tiếp trên màn hình.

Trong khi đó, dòng Django được giới thiệu với hai phiên bản Classic và Cafe Racer. Đây là mẫu xe ga mang phong cách hoài cổ, sử dụng động cơ xi-lanh đơn 150 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 14,5 mã lực và mô-men xoắn 13,8 Nm. Xe được trang bị ABS tiêu chuẩn, bánh 12 inch và cốp chứa đồ đủ cho một mũ bảo hiểm full-face, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển pha hiện đại.

Trong khi đó, Speedfight 4+ đưa tới một mẫu tay ga nhỏ gọn với thiết kế thể thao. Xe trang bị động cơ SmartMotion 150 cc cho công suất 12,5 mã lực. Mẫu xe sở hữu thiết kế gọn nhẹ, trọng lượng chỉ 125 kg cùng chiều cao yên 800 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Tại Malaysia, Peugeot XP400 có giá bán 43.990 ringgit (khoảng 296 triệu đồng), trong khi Django Classic 150 và Django Cafe Racer lần lượt được niêm yết ở mức 14.990 ringgit (101 triệu đồng) và 16.990 ringgit (114 triệu đồng). Mẫu Speedfight 4+ có giá khởi điểm từ 9.990 ringgit (67 triệu đồng)