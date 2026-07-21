'Thần gió' Suzuki Hayabusa 2027 khoác áo mới, giá từ nửa tỷ đồng

Bước sang đời sản phẩm 2027, Hayabusa vẫn trung thành với thiết kế khí động học đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng xe suốt hơn hai thập kỷ. Điểm nhấn của bản nâng cấp lần này nằm ở ba tùy chọn màu sắc mới. Hai phiên bản tiêu chuẩn được cung cấp với màu Glass Sparkle Black và Metallic Reflective Blue, trong khi Suzuki cũng giới thiệu thêm bản Special Edition sử dụng phối màu Pearl Brilliant White kết hợp Metallic Oort Grey, tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu đỏ nhằm tăng tính thể thao và khác biệt.

Không chỉ sở hữu phối màu riêng, Hayabusa Special Edition còn được bổ sung nhiều chi tiết nhận diện độc quyền như huy hiệu Special Edition, logo Suzuki dạng nổi 3D trên bình xăng, ốp yên sau sơn đồng màu thân xe cùng chụp đuôi ống xả màu đen. Trong khi hai phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm sơn đen, bản đặc biệt được trang bị mâm màu đỏ, góp phần tạo nên diện mạo nổi bật hơn.

Dù ngoại hình được làm mới, nhà sản xuất không can thiệp vào hệ truyền động. Hayabusa 2027 tiếp tục sử dụng động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.340 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số côn tay 6 cấp, tiếp tục mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ cùng đặc tính vận hành ổn định vốn là dấu ấn của mẫu xe này.

Hệ thống điện tử cũng được giữ nguyên với gói Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), bao gồm hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như ABS hai kênh, ABS khi vào cua, nhiều chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo, Launch Control, Cruise Control và bộ sang số nhanh Quick Shifter hai chiều. Đây vẫn là một trong những gói trang bị điện tử toàn diện nhất trong phân khúc hypersport-touring hiện nay.

Tại thị trường Bắc Mỹ, Hayabusa 2027 có giá bán 19.699 USD (khoảng 518 triệu đồng), phiên bản Special Edition có giá bán 20.399 USD (khoảng 536,5 triệu đồng).