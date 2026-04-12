Bảng giá xe máy Suzuki tháng 4/2026: Rẻ bền vững!

Trong vài năm vừa qua Suzuki đã thu hẹp mảng kinh doanh xe máy tại thị trường Việt Nam khi liên tiếp "khai tử" các mẫu xe vốn được ưa chuộng. Tuy vậy, hãng xe Nhật vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn mảng xe máy tại Việt Nam, và hiện hãng vẫn đang phân phối chính hãng hai sản phẩm là Satria F150 Fi và V-Strom 250SX.

Suzuki Satria F150 Fi được bán tại Việt Nam từ năm 2020, đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được Suzuki phân phối chính hãng. Mẫu xe mang phong cách hyper-underbone gọn nhẹ và là một trong những mẫu xe côn tay phổ thông rất được ưa chuộng. Xe cũng được trang bị hiện đại với đèn pha LED, cụm đồng hồ LCD toàn phần, phanh đĩa trước/sau cho khả năng vận hành an toàn.

Về sức mạnh, Satria F150 Fi gây ấn tượng nhờ sức mạnh từ khối động cơ DOHC, 4 thì, dung tích 147cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử Fi. Công suất tối đa đạt khoảng 18,49 mã lực tại 10.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số 6 cấp, xe cho khả năng tăng tốc tốt, phù hợp cả di chuyển hằng ngày lẫn những tình huống cần bứt tốc nhanh.

Trong khi đó, V-Strom 250SX là mẫu mô tô adventure được bán tại nước ta từ năm 2023, hướng tới mục đích đa dụng, dễ tiếp cận. Xe cũng được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD toàn phần giúp người lái dễ kiểm soát xe tốt hơn.

V-Strom 250SX sử dụng khối máy 4 thì, xi lanh đơn, SOHC, dung tích 249cc, kết hợp phun xăng điện tử Fi. Công suất tối đa đạt 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành ổn định và mạnh mẽ. Xe còn được tích hợp phanh đĩa trước sau và có ABS kênh đôi tăng sự an toàn khi vận hành. Xe cũng được trang bị cổng sạc USB tiện lợi.

Theo khảo sát của chúng tôi hiện tại giá các mẫu xe máy Suzuki tại đại lý đều đang ở dưới mức đề xuất của hãng. Cụ thể dưới đây là bảng giá xe máy Suzuki cập nhật tháng 4/2026:

Dòng xe Giá đề xuất (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Satria F150 Fi 53,490,000 52,900,000 590,000 V-Strom 250SX 132,900,000 127,000,000 5,900,000

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách giá khác nhau.