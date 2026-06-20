Bảng giá xe máy Suzuki tháng 6/2026: Tiếp tục giảm sâu

Đây là kết quả của quá trình thu hẹp dần danh mục sản phẩm trong những năm gần đây. Thay vì bổ sung thêm mẫu xe mới, Suzuki đã lần lượt dừng bán nhiều dòng xe từng khá phổ biến trên thị trường. Hiện tại, hai mẫu xe còn được phân phối chính hãng gồm Satria F150 và V-Strom 250SX.

Cả hai đều thuộc dòng xe côn tay – phân khúc vốn là thế mạnh của Suzuki và vẫn được nhiều người dùng Việt Nam ưa chuộng. Nếu Satria F150 là mẫu hyper-underbone nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp di chuyển hằng ngày trong đô thị thì V-Strom 250SX lại hướng đến nhóm khách hàng thích đi đường dài, phượt và trải nghiệm nhiều địa hình khác nhau.

Về vận hành, Satria F150 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 147,3cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 13,6 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng/phút. Xe sử dụng côn tay kết hợp hộp số 6 cấp, mang lại khả năng tăng tốc nhanh và linh hoạt trong môi trường đô thị.

Trong khi đó, V-Strom 250SX sử dụng động cơ xi-lanh đơn 249cc, làm mát bằng dầu. Xe sản sinh công suất tối đa 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp và thiết kế thiên về sự bền bỉ, ổn định, cùng trang bị bảo vệ động cơ giúp xe tự tin hơn khi di chuyển trên các cung đường phức tạp.

Theo khảo sát tại một số đại lý, cả hai mẫu xe của Suzuki hiện đang được bán ra với mức giá thực tế thấp hơn giá niêm yết chính hãng. Dưới đây là bảng giá xe máy Suzuki cập nhật tháng 6/2026:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Satria F150 FI 53,490,000 52,000,000 1,490,000 V-Strom 250SX 132,900,000 126,000,000 6,900,000

Lưu ý: Mức giá dưới đây chỉ mang tính tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và chính sách bán hàng tại thời điểm mua xe.