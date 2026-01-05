SYM trình làng xe ga mới thách thức "vua tay ga" Honda

Là mẫu tay ga mang đậm phong cách adventure, SYM Husky 150 SE 2026 là phiên bản thay đổi màu sắc đơn thuần, trong khi các trang bị khác trên xe không thay đổi. Cụ thể phiên bản mới được bổ sung 4 màu sắc mới bao gồm Xanh Indigo, Trắng, Xám mờ và Xanh lá bóng.

Ngoài việc cập nhật màu sắc mới, Husky 150 SE 2026 không có sự thay đổi về trang bị. Xe vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, bốn van, cho công suất tối đa 14,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ thống truyền động bằng dây đai, mang lại khả năng vận hành êm ái và phù hợp cho việc di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Đi kèm với đó, xe vẫn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo giúp tăng độ ổn định khi vận hành, trong khi phanh ABS hai kênh đảm bảo an toàn khi phanh gấp. Husky 150 SE còn được trang bị chìa khóa thông minh smartkey, đi kèm chế độ khởi động khẩn cấp cho phép xe hoạt động ngay cả khi pin yếu. Cụm đồng hồ LCD kích thước 5 inch có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng, giúp người lái dễ dàng quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những cung đường không bằng phẳng. Hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị cho cả hai bánh, với đĩa trước đường kính 260 mm và đĩa sau 223 mm, mang lại hiệu quả phanh ổn định. Xe sử dụng mâm 13 inch cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp kích thước 120/70 phía trước và 130/70 phía sau.

SYM Husky 150 SE 2026 có dung tích bình xăng 15 lít, chiều cao yên 785 mm, phù hợp với thể trạng của đa số người dùng châu Á. Trọng lượng xe ở mức 153 kg, giúp xe giữ được sự cân bằng giữa độ đầm chắc khi chạy tốc độ cao và sự linh hoạt khi di chuyển trong phố. Với những trang bị hiện có cùng thiết kế trẻ trung, Husky 150 SE tiếp tục là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung tại Malaysia

Tại thị trường Malaysia, Husky 150 SE 2026 có giá bán niêm yết là 10.598 ringgit - khoảng 68,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.