Xe ga mới của SYM động cơ tiết kiệm, nhiều tiện ích thông minh

SYM Motors vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga đô thị hoàn toàn mới mang tên BWT 125 tại Triển lãm xe máy Milan (EICMA 2025). Lấy cảm hứng từ “sức mạnh của thiên nhiên”, BWT 125 được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc xe tay ga đô thị.

Tên gọi “BWT” là viết tắt của Buckwheat Trace, nghĩa là “dấu vết kiều mạch”, biểu trưng cho sức sống bền bỉ và thanh thoát của loài hoa này. Thiết kế của BWT 125 thể hiện tinh thần này qua những đường nét tự nhiên, mang đến ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại cho người dùng thành phố.

Phần đầu xe nổi bật với đèn LED định vị hình hạt giống và các đường gân kéo dài lên cụm đèn pha. Hệ thống chiếu sáng full LED không chỉ tăng tính hiện đại mà còn cải thiện khả năng quan sát vào ban đêm. Thân xe được tạo hình với những đường cong mềm mại, mang phong cách tối giản nhưng vẫn thân thiện, đặc trưng của các mẫu xe tay ga SYM gần đây.

Về hiệu suất, BWT 125 được trang bị động cơ 125cc làm mát bằng chất lỏng, đạt tiêu chuẩn Euro 5+, với công suất tối đa 9,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 10,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Hệ thống đánh lửa đa điểm EnMIS độc quyền giúp tối ưu hóa thời điểm đánh lửa, mang lại sự cân bằng giữa công suất, khả năng tản nhiệt và mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời tạo cảm giác vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Để phù hợp với điều kiện đường phố, SYM trang bị cho BWT 125 bánh xe 16 inch và khung sườn chắc chắn, giúp xe ổn định khi vào cua hoặc vượt qua gờ giảm tốc. Hệ thống giảm xóc cũng được tinh chỉnh để tăng độ êm ái và giảm rung chấn khi di chuyển trên mặt đường gồ ghề.

Không chỉ chú trọng vào hiệu suất, SYM còn thể hiện triết lý “thiết kế chu đáo” trong từng chi tiết. Yên xe rộng rãi, sàn để chân phẳng tạo tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Nắp bình xăng được đặt phía trước giúp việc đổ xăng trở nên dễ dàng hơn. Ngăn chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-A 3.0 cho phép sạc điện thoại trong khi di chuyển.

Cụm đồng hồ LCD hiện đại hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, đường viền vàng tạo điểm nhấn tinh tế, gợi nhớ đến sắc hoa kiều mạch. Cốp chứa đồ phía sau cũng được mở rộng, đủ không gian cho mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân, tăng tính tiện dụng cho người dùng.

SYM cho biết BWT 125 sẽ được mở bán tại châu Âu vào quý I/2026, tuy nhiên mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố. Tại Việt Nam, mẫu xe này đã xuất hiện dưới tên gọi TPBW, với giá bán từ 32,8 – 33,8 triệu đồng, hứa hẹn sẽ là lựa chọn mới trong phân khúc xe tay ga đô thị, nơi mà Honda Vision và SH Mode đang thống trị.