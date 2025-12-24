Top xe ga tầm giá 30 triệu đồng đáng mua dịp Giáng Sinh 2025

Yamaha Janus

Yamaha Janus 125 hiện có 3 phiên bản khác nhau, giá khởi điểm từ 29,15-33,18 triệu đồng. Janus 125 hoàn toàn mới được nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến tính năng, mang đến diện mạo hiện đại và trải nghiệm vận hành tối ưu. Thiết kế sắc nét lấy cảm hứng từ hình ảnh cô nàng Gen Z thời thượng, kết hợp hài hòa giữa phong cách thời trang và nét trẻ trung năng động.

Thân xe vuốt gọn với những đường viền mềm mại, phần đuôi thon gọn cùng dải đèn dài uốn lượn tạo nên tổng thể liền mạch và thanh lịch.

Đèn hậu hình chữ U tinh xảo trở thành điểm nhấn đặc trưng, giúp Janus dễ dàng nhận diện và nổi bật trên phố. Cụm đèn trước luôn sáng với viền mạ Chrome sáng bóng, kết hợp đèn xi nhan cá tính, tăng thêm vẻ sang trọng và thu hút.

Janus trang bị động cơ Blue Core 125cc, xy lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất 7,0 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, khởi động điện tiện lợi và ắc quy 12V–3Ah, đảm bảo vận hành mượt mà và ổn định trong mọi hành trình.

Honda Vision

Honda Vision sở hữu thân hình nhỏ gọn kế thừa phong cách SH cao cấp, nổi bật với các đường nét liền mạch tinh tế và tông màu Bạc Nhám hiện đại, trẻ trung.

Diện mạo phía trước gây ấn tượng bởi thiết kế 3D sắc sảo, đèn LED trang trí cùng cụm đèn trước thấu kính xám khói mang vẻ năng động nhưng vẫn sang trọng. Bộ tem thể thao được tinh chỉnh hài hòa, kết hợp logo 3D màu đỏ tạo điểm nhấn trẻ trung và cá tính.

Mặt đồng hồ LCD thanh lịch hiển thị đầy đủ thông tin, kết hợp bánh trước 16 inch giúp tư thế lái cao ráo và tầm nhìn rộng. Xe trang bị động cơ eSP 110cc, 4 kỳ, phun xăng điện tử PGM-FI, tích hợp Idling Stop và bộ đề ACG, cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu chỉ 1,82 lít/100 km.

Khung dập thế hệ mới nhẹ và bền, cùng hệ thống đèn luôn sáng và khóa thông minh Smart Key, mang lại sự an tâm và tiện nghi cao cấp.

Không gian chứa đồ rộng rãi với hộc trước tích hợp cổng sạc USB Type-C và cốp lớn để vừa mũ bảo hiểm, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Hiện Honda Vision được phân phối với 4 phiên bản khác nhau, giá khởi điểm thấp nhất từ 31,3 triệu đồng.

SYM TPBW

SYM TPBW 125 có giá niêm yết 33,8 triệu đồng, lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch nhỏ bé nhưng bền bỉ, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và đầy sức sống. Xe có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt với kích thước 1.900 x 669 x 1.086 mm, yên cao 760 mm, khoảng sáng gầm 132 mm và trọng lượng 102 kg. Phần đầu xe nổi bật với mặt nạ đa chiều dạng khối cong chắc chắn, đèn xe thắt eo duyên dáng và đèn định vị LED 3D trung tâm mô phỏng hình ảnh “hạt kiều mạch” độc đáo.

Màn hình LCD lớn hiển thị rõ nét, kết hợp hai tùy chọn khóa thường hoặc khóa thông minh, cùng cổng sạc USB và hộc chứa đồ nhỏ tiện lợi phía trước. Nắp bình xăng đặt bên hộc trái giúp đổ xăng dễ dàng, yên xe phẳng dài và cốp lớn có thể chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu.

Xe sử dụng phuộc ống lồng trước, lò xo trụ đơn sau, lốp không săm 14 inch và hệ thống phanh đĩa trước – tang trống sau tích hợp CBS tăng độ an toàn. TPBW 125 trang bị động cơ 125cc, 4 kỳ, làm mát bằng không khí, bugi kép, cho công suất 7,0 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút và mức tiêu thụ chỉ 1,75 lít/100 km.