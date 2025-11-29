SYM tung "kỵ binh" mới, sẵn sàng thách thức Honda ADV

SYM Jepardo không phải là phiên bản nâng cấp của thế hệ trước mà hoàn toàn là một dòng xe mới, được định vị ở phân khúc trung gian giữa Crusym và Maxsym TL. Xe có hai tùy chọn động cơ: phiên bản 250 với động cơ 249cc, công suất 24,3 mã lực, và phiên bản 300 với động cơ 278cc, công suất 35,5 mã lực. Hai phiên bản gần như giống nhau về thiết kế và tính năng, chỉ khác nhau về sức mạnh động cơ.

Điểm nhấn nổi bật của Jepardo là cụm đèn pha 4 bóng Crystal Projie LED hình chữ nhật, vừa hầm hố vừa hiện đại. Thiết kế phần đuôi xe đồng bộ với đầu xe, tạo sự liền mạch và phong cách thể thao. Xe mang phong cách tay ga Touring cỡ lớn, với tư thế ngồi thoải mái kiểu GT, yên dày êm ái, khoang chứa đồ rộng dưới yên và kính chắn gió điều chỉnh điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả trong thành phố lẫn các chuyến đi xa.

Về công nghệ, Jepardo trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn và tiện ích hiện đại: hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, ABS trước - sau, cụm đồng hồ TFT lớn hỗ trợ kết nối smartphone và camera hành trình tích hợp trực tiếp với màn hình. Gương chiếu hậu được gắn phía trước, trên kính chắn gió, giúp mở rộng tầm nhìn. Xe cũng sử dụng chìa khóa thông minh hiện đại tăng các trải nghiệm hiện đại cho người dùng.

Xe sử dụng bánh sau kích thước 13 inch, bánh trước 14 inch, nhỏ hơn một chút so với các tay ga Touring thông thường, khiến tỷ lệ nhìn từ bên hông chưa thật cân đối. Tuy nhiên, về tổng thể, với các trang bị tiện nghi, công nghệ hiện đại và giá bán hợp lý, SYM Jepardo vẫn được kỳ vọng sẽ đạt doanh số tốt, đặc biệt tại thị trường châu Âu.