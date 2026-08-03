Bộ Công an phản hồi đề nghị liên quan camera lái xe, giữ nhận diện khuôn mặt

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Theo dự thảo, xe vận tải nội bộ và ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Dữ liệu từ các thiết bị này được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó truyền về máy chủ Cục CSGT theo thời gian thực.

Bộ Công an đề xuất thiết bị giám sát phải có chức năng tự động phát hiện vi phạm. Ảnh minh họa; Q.M

Đóng góp ý kiến, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bổ sung phân tích về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người lái xe, hành khách; nguyên tắc phân quyền khai thác, phạm vi sử dụng dữ liệu, thời hạn lưu trữ, nhật ký truy cập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, dữ liệu hình ảnh người lái xe và khoang chở khách là dữ liệu liên quan trực tiếp đến cá nhân. Việc bổ sung nội dung này trong tờ trình sẽ làm rõ hơn cơ sở chính sách, hạn chế nguy cơ lạm dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm tính thuyết phục khi trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định.

Trả lời về việc này, Bộ Công an cho biết, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan về an ninh, trật tự và dự thảo nghị định, đã quy định về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người lái xe, hành khách, thời hạn lưu trữ dữ liệu, phạm vi sử dụng dữ liệu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung về phân quyền khai thác, nhật ký truy cập dữ liệu không thuộc phạm vi điều chỉnh của nội dung này.

Bộ Công an giữ đề xuất camera nhận diện khuôn mặt

Góp ý dự thảo, Bộ Công Thương đề nghị cân nhắc không bổ sung yêu cầu thiết bị phải nhận diện hoặc nhận biết khuôn mặt người lái xe, người lên, xuống xe hoặc người trong khoang chở khách.

Theo Bộ Công Thương, yêu cầu kỹ thuật càng cao sẽ làm tăng giá thành thiết bị, chi phí truyền và lưu trữ dữ liệu cũng như chi phí tuân thủ của đơn vị kinh doanh vận tải. Đồng thời, việc này còn phát sinh yêu cầu đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận phức tạp hơn, nhất là liên quan dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học và bảo vệ quyền riêng tư.

Giải trình góp ý, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên quy định. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng hiện công nghệ hiện đại, nhiều nước trên thế giới đang sử dụng camera tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt, đối sánh với cơ sở dữ liệu để phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy tìm, truy xét người phạm tội, truy nã.

Tội phạm hiện cũng thường lợi dụng xe kinh doanh vận tải hành khách như xe khách, xe buýt để đi lại, lẩn trốn nên việc trang bị camera nhận diện khuôn mặt là cần thiết.

Về lộ trình áp dụng, theo dự thảo, từ ngày 1/1/2028, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ lái xe), xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái xe.

Từ ngày 1/1/2029, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách. Nhóm xe từ 8 đến 29 chỗ thực hiện từ ngày 1/1/2030.