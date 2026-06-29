SUV 7 chỗ mới của Honda lộ diện, nhắm cạnh tranh Hyundai Santa Fe

Theo nhiều nguồn tin từ châu Á, Honda dự kiến đưa mẫu SUV mới mang tên Avancier vào sản xuất tại Thái Lan từ đầu năm 2027. Trước đó, xe nhiều khả năng sẽ ra mắt tại Nhật Bản trước cuối tháng 3 cùng năm sau khi liên tiếp xuất hiện dưới lớp ngụy trang trong các đợt chạy thử.

Việc lựa chọn Thái Lan làm trung tâm sản xuất được đánh giá là bước đi hợp lý khi đây từ lâu là cứ điểm lắp ráp nhiều mẫu xe toàn cầu của Honda như CR-V, Civic hay HR-V, đồng thời tạo điều kiện xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á và Australia.

Khác với Honda Avancier đang bán tại Trung Quốc chỉ có cấu hình 5 chỗ, phiên bản mới được đồn đoán sẽ phát triển riêng cho khu vực, chuyển sang bố trí 7 chỗ ngồi và có kích thước lớn hơn CR-V. Theo chuyên trang Creative Trend của Nhật Bản, xe dài khoảng 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm, tức dài và rộng hơn Ford Everest nhưng sở hữu dáng xe thấp hơn. Hình ảnh chạy thử cũng cho thấy thiết kế mới mang phong cách góc cạnh hơn, nổi bật với cụm đèn hậu LED đặt dọc kết hợp dải đèn kéo dài toàn chiều rộng tương tự mẫu concept e:N2.

Honda Avancier - SUV 7 chỗ mới lộ diện trên đường thử. Ảnh: Creative311.com

Nguồn tin cho biết Avancier mới sẽ sử dụng nền tảng mô-đun cỡ trung hoàn toàn mới của Honda nhằm tối ưu trọng lượng. Xe nhiều khả năng chỉ được trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện và có thể bổ sung công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift từng xuất hiện trên Prelude thế hệ mới. Hệ thống này được kỳ vọng phát triển từ nền tảng đang sử dụng trên CR-V e:HEV, nơi tạo ra công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, nhưng sẽ được tinh chỉnh để phù hợp với mẫu SUV cỡ lớn hơn. Một số nguồn tin cũng cho rằng xe sẽ có tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Sự xuất hiện của Avancier được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục SUV của Honda. Trong nhiều năm qua, hãng gần như bỏ trống phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn tại nhiều thị trường ngoài Bắc Mỹ. Acura MDX đã rút khỏi Australia từ năm 2007, trong khi Honda Pilot hiện chỉ sản xuất với cấu hình tay lái thuận dành chủ yếu cho thị trường Mỹ.

Nếu được đưa vào sản xuất đúng kế hoạch, Avancier sẽ trở thành mẫu xe lấp đầy khoảng trống phía trên CR-V, đồng thời đóng vai trò thay thế gián tiếp cho Odyssey tại Nhật Bản và tăng sức cạnh tranh của Honda trước làn sóng SUV hybrid đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Việc lắp ráp tại Thái Lan cũng mở ra khả năng Avancier được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Nếu được phân phối trong nước, mẫu SUV này sẽ trở thành dòng xe lớn nhất trong danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam, bổ sung lựa chọn ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà hãng vẫn còn thiếu.