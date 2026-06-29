Tiêu chuẩn Isofix trên ghế an toàn trẻ em được hiểu như thế nào?

Từ ngày 1/7, quy định mới liên quan đến việc trang bị thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức có hiệu lực. Thông tin này đang khiến nhu cầu tìm mua ghế trẻ em và đệm nâng tăng lên đáng kể, đặc biệt với những gia đình lần đầu tiếp cận loại sản phẩm này. .

Tuy nhiên, bên cạnh việc lựa chọn kích cỡ hay thương hiệu, không ít phụ huynh băn khoăn giữa hai phương pháp cố định phổ biến hiện nay là ISOFIX và dây đai an toàn. Mỗi hệ thống đều có những ưu điểm riêng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là được lắp đặt đúng cách để phát huy hiệu quả bảo vệ trẻ khi xảy ra va chạm.

Tiêu chuẩn ISOFIX là gì?

ISOFIX (International Standards Organisation FIX) là tiêu chuẩn quốc tế.

ISOFIX (International Standards Organisation FIX) là tiêu chuẩn quốc tế dùng để cố định ghế trẻ em trực tiếp vào thân xe thông qua hai điểm neo được tích hợp sẵn trên hàng ghế sau. Khi lắp đặt, người dùng chỉ cần đưa hai ngàm của ghế vào các chốt kim loại nằm giữa mặt đệm và lưng ghế cho đến khi khóa khớp.

Trên nhiều mẫu ghế, hệ thống còn được bổ sung dây neo phía trên (Top Tether) hoặc chân chống (Support Leg) nhằm tăng độ ổn định trong quá trình vận hành. Khác với phương pháp truyền thống sử dụng dây đai an toàn của xe, ISOFIX tạo liên kết cứng với khung xe, giúp hạn chế tình trạng ghế bị xê dịch khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Ghế lắp bằng dây an toàn vẫn đảm bảo an toàn nếu sử dụng đúng cách và đối với những mẫu xe không được trang bị ISOFIX, ghế trẻ em vẫn có thể được cố định bằng dây đai an toàn ba điểm. Đây là phương pháp đã được sử dụng trong nhiều năm và vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nếu ghế được lắp đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khi sử dụng, người lắp cần đảm bảo dây đai được siết chặt, không bị xoắn và đi đúng các vị trí quy định trên ghế. Điều này đồng nghĩa với việc xe không có ISOFIX không phải là rào cản khiến phụ huynh không thể sử dụng ghế an toàn cho trẻ.

ISOFIX nổi bật ở sự tiện lợi và giảm nguy cơ lắp sai

Ưu điểm lớn nhất của ISOFIX không nằm ở việc tạo ra mức độ an toàn cao hơn tuyệt đối, mà ở khả năng giúp người dùng lắp đặt đúng cách ngay từ lần đầu. Hầu hết các mẫu ghế ISOFIX đều sử dụng cơ chế "Click-and-go", kết hợp chỉ báo màu để xác nhận ghế đã được khóa đúng vị trí. Nhờ đó, nguy cơ lắp sai được giảm đáng kể so với phương pháp dùng dây an toàn.

Do được gắn trực tiếp vào khung xe, ghế ISOFIX cũng ít bị xê dịch khi xe tăng tốc, vào cua hoặc phanh gấp. Bên cạnh đó, việc tháo lắp chỉ mất vài giây, phù hợp với những gia đình thường xuyên phải tháo ghế hoặc chuyển đổi giữa các vị trí trên xe.

Tuy nhiên, ISOFIX cũng có những hạn chế nhất định. Hệ thống này chỉ sử dụng được trên các mẫu xe có sẵn điểm neo ISOFIX, vốn chủ yếu xuất hiện trên những dòng xe đời mới. Ngoài ra, ghế ISOFIX thường nặng hơn và có giá bán cao hơn do được tích hợp thêm các cơ cấu khóa bằng kim loại.

Dây an toàn linh hoạt hơn nhưng đòi hỏi thao tác chính xác

Ghế sử dụng dây đai an toàn có ưu thế về tính tương thích.

Trong khi đó, ghế sử dụng dây đai an toàn có ưu thế về tính tương thích. Hầu như mọi mẫu ô tô đều có thể lắp đặt loại ghế này, từ xe gia đình, xe đời cũ cho đến taxi hoặc xe thuê. Nhờ không sử dụng hệ thống chốt kim loại, trọng lượng của ghế cũng nhẹ hơn, thuận tiện khi cần di chuyển giữa nhiều phương tiện khác nhau.

Giá thành của các mẫu ghế dùng dây đai an toàn cũng thường thấp hơn so với loại ISOFIX. Đổi lại, việc lắp đặt đòi hỏi người dùng phải thực hiện đúng kỹ thuật. Nếu dây đai không được siết đủ chặt, bị xoắn hoặc luồn sai vị trí, khả năng bảo vệ của ghế sẽ giảm đáng kể khi xảy ra va chạm.

Nên chọn ISOFIX hay dây an toàn?

Trên thực tế, cả ISOFIX và dây đai an toàn đều có thể mang lại khả năng bảo vệ cao nếu được lắp đặt đúng hướng dẫn. ISOFIX phù hợp với những gia đình sử dụng xe có sẵn điểm neo, muốn rút ngắn thời gian lắp đặt và giảm nguy cơ thao tác sai.

Trong khi đó, ghế dùng dây đai an toàn là lựa chọn hợp lý với những người thường xuyên đổi xe, sử dụng taxi hoặc sở hữu các mẫu ô tô không hỗ trợ ISOFIX. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn ghế trẻ em không phải là ISOFIX hay dây đai an toàn, mà là sử dụng đúng loại ghế phù hợp với độ tuổi, cân nặng của trẻ và lắp đặt chính xác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây mới là yếu tố quyết định hiệu quả bảo vệ trong quá trình sử dụng.