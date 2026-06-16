Suzuki ra mắt xe ga mới, mạnh mẽ và trang bị hiện đại "ăn đứt" SH350i

Ở thế hệ 2026, Burgman 400 ABS không thay đổi nhiều về nền tảng thiết kế, tiếp tục theo đuổi phong cách sang trọng mang hơi hướng châu Âu. Thân xe có kích thước lớn với những đường nét mềm mại, lịch lãm thay vì nhấn mạnh yếu tố thể thao hay góc cạnh như nhiều mẫu tay ga hiện đại.

Sức mạnh của Burgman 400 ABS 2026 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 399cc, sử dụng hệ thống DOHC 4 van và làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 29 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 35 Nm tại 4.900 vòng/phút. Đi kèm với khối động cơ là hệ truyền động V-Belt tự động, đặc trưng của dòng maxi-scooter.

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể dài 2.235 mm, rộng 765 mm và cao 1.350 mm, cùng chiều dài cơ sở lên tới 1.580 mm. Chiều cao yên 755 mm giúp người lái dễ dàng chống chân, trong khi trọng lượng 218 kg góp phần tạo nên sự đầm chắc khi vận hành ở tốc độ cao. Bộ lốp trước kích thước 120/70-15 kết hợp cùng lốp sau 150/70-13 giúp tăng độ bám đường và sự tự tin khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Suzuki trang bị cho Burgman 400 ABS 2026 hệ thống phanh đĩa đôi phía trước và phanh đĩa đơn phía sau, kết hợp cùng công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Đi kèm với đó là hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, giúp tăng cường an toàn hơn trong quá trình vận hành.

Yên xe rộng rãi được tích hợp tựa lưng cho người lái với khả năng điều chỉnh hai vị trí, giúp tối ưu tư thế ngồi trên những hành trình dài. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 42 lít, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm theo công bố của nhà sản xuất.

Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Burgman 400 ABS 2026 được phân phối với giá bán 980.100 yên - khoảng 161 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.