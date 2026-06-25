Suzuki chuẩn bị gây bão thị trường xe máy Việt Nam với "át chủ bài" mới

Theo thông tin được Vietnam Suzuki Motorcycles chia sẻ, hãng xe Nhật Bản sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 4/7 tới. Những hình ảnh xuất hiện trên poster cho thấy mẫu xe sắp được giới thiệu nhiều khả năng chính là Satria Pro – phiên bản nâng cấp đáng chú ý của dòng underbone thể thao nổi tiếng.

Mẫu xe mới sẽ trình làng ngày 04/07 tới (Ảnh: Fanpage Vietnam Suzuki Motorcycles).

Trước đó, Suzuki Satria Pro đã được ra mắt tại Indonesia vào cuối năm 2025. Đến tháng 2/2026, Suzuki Việt Nam cũng hoàn tất thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe này, cho thấy những bước chuẩn bị cần thiết trước khi phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Nhiều khả năng, Satria Pro sẽ được giới thiệu cùng phiên bản Satria F150 2026 trong sự kiện đầu tháng 7 sắp tới.

Satria 150 PRO ABS được định vị là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe, hướng đến những khách hàng yêu thích công nghệ và đề cao tính tiện nghi. Điểm nổi bật nhất nằm ở hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth và hiển thị nhiều thông tin hữu ích theo thời gian thực như vị trí xe, lịch sử hành trình, mức tiêu thụ nhiên liệu, lịch bảo dưỡng, cảnh báo vận hành cũng như hỗ trợ dẫn đường. Đây là trang bị hiếm thấy trong phân khúc underbone thể thao, giúp Satria PRO ABS tiệm cận các mẫu xe ở phân khúc cao cấp hơn.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, góp phần nâng cao độ an toàn khi phanh gấp hoặc vận hành trên mặt đường trơn trượt. Các tiện ích hiện đại như khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB và hộc chứa đồ dung tích 961 ml cũng được tích hợp, mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày – điều vốn không phải thế mạnh của các mẫu xe thiên về hiệu suất.

Về vận hành, Suzuki Satria PRO ABS sử dụng động cơ 150cc, DOHC, 4 van, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới nhất. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 13.5 kw tại 10000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 13.8 Nm tại 8500 vòng/phút.

Xe vẫn sử dụng côn tay kèm hộp số 6 cấp, mang tới khả năng di chuyển linh hoạt trong các điều kiện. Ngoài ra, xe tiếp tục được trang bị bộ ly hợp SCAS (Assist & Slipper Clutch), giúp việc sang số trở nên mượt mà hơn, tăng độ ổn định khi tăng tốc và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau hoặc giật côn khi dồn số gấp, từ đó nâng cao trải nghiệm điều khiển cho người lái.