Honda CBR150R 2026 ra mắt: Thêm màu mới hút dân chơi

Chưa phải là bản nâng cấp toàn diện, CBR150R 2026 vừa ra mắt chỉ đơn thuần là bản cập nhật thêm màu mới Stealth Black. Đây là phiên bản màu đen mờ chủ đạo, kết hợp các chi tiết nhấn màu cam tạo nên vẻ ngoài thể thao và nổi bật hơn so với các phiên bản trước. Toàn bộ diện mạo xe gần như phủ tông đen, từ dàn áo, mâm xe cho đến các chi tiết như lốc máy và ống xả, trong khi những mảng màu cam được bố trí tinh tế trên bình xăng, ốp gió và các chi tiết thân xe.

CBR150R 2026 có chiều cao yên 788 mm, phù hợp với thể trạng của nhiều người lái. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 151 mm và trọng lượng ướt 137 kg, giúp xe giữ được sự cân bằng giữa tính thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, mẫu sportbike này cũng được tích hợp chiếu sáng LED toàn bộ và cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Xe sử dụng khung sườn dạng Diamond, kết hợp với phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau, mang lại sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao cũng như độ linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Hệ thống bánh xe 17 inch trước sau đi kèm lốp không săm kích thước 100/80 và 130/70, trong khi hệ thống phanh đĩa ở cả hai đầu được trang bị ABS hai kênh tiêu chuẩn, tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt.

CBR150R 2026 vẫn sử dụng động cơ 149,2 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, ứng dụng công nghệ DOHC, cho công suất 16,3 PS và mô-men xoắn 13,7 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, giúp việc sang số mượt mà hơn và hạn chế hiện tượng khóa bánh khi dồn số gấp.

Tại thị trường Malaysia, CBR150R 2026 được bán với giá 13.999 ringgit - khoảng 93 triệu đồng.