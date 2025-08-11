Xe máy điện mạnh ngang SH160i, đi 150 km/lần sạc

Xe máy điện TVS M1-S là sản phẩm của TVS Motor - một trong những nhà sản xuất xe hai bánh và ba bánh hàng đầu của Ấn Độ. Đây là mẫu xe có thiết kế theo phong cách maxi – một phong cách đặc trưng của các dòng xe tay ga cỡ lớn, thể thao và tiện nghi.

TVS M1-S là mẫu xe tay ga điện đầu tiên của hãng mang phong cách maxi, sau dòng iQube thiên về thiết kế gia đình và dòng TVS X đậm chất thể thao. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ nâng tầm vị thế của TVS trong thị trường xe điện toàn cầu.

Về thiết kế, TVS M1-S sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với phần đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn pha đôi và dải đèn LED ban ngày dạng “lông mày”. Kính chắn gió cao phía trước tạo thêm cảm giác cứng cáp và phong cách đường trường. Xe có sàn để chân phẳng, yên xe nguyên khối thiết kế bậc tầng, tay dắt sau liền khối, đèn hậu LED và xi nhan sau LED.

Xe được trang bị mâm hợp kim 14 inch cùng lốp bản rộng, phanh đĩa ở cả hai bánh, đảm bảo hiệu suất phanh an toàn và ổn định. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. M1-S còn được tích hợp màn hình màu TFT kích thước 7 inch, chìa khóa thông minh, và cốp chứa đồ dưới yên lên đến 26 lít – khá rộng rãi cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về hiệu năng, xe sử dụng pin 4,3 kWh, đi kèm động cơ điện cho công suất cực đại 12,5 kW, mô-men xoắn bánh sau đạt 254 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h chỉ trong 3,7 giây, đạt vận tốc tối đa 105 km/h và quãng đường di chuyển lên tới 150 km trong một lần sạc. Thời gian sạc đầy từ 0 đến 100% chỉ mất chưa đến 3 giờ – một con số khá ấn tượng.