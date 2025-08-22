Honda Giorno+ SC35 ThaiGP bản giới hạn đầu tiên về Việt Nam

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition là một phiên bản đặc biệt, lấy cảm hứng từ chiếc xe ThaiGP 2025 của tay đua Somkiat Chantra – người Thái Lan đầu tiên góp mặt tại giải đua MotoGP.

Mẫu xe tay ga này ra mắt tại Thái Lan từ đầu tháng 3, được sản xuất giới hạn 99 chiếc. Một số ít trong đó vừa được đưa về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP. HCM.

Giá bán của Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition tại Việt Nam chưa được công bố. Tham khảo tại thị trường Thái Lan, mẫu xe tay ga đặc biệt này có giá 74.400 baht, tương đương khoảng 56 triệu đồng.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition sở hữu màu sơn trắng chủ đạo, kết hợp với các chi tiết màu đỏ-xanh cùng loạt họa tiết đặc biệt ở yếm và thân xe.

Thiết kế này lấy cảm hứng trang phục đua của Somkiat Chantra tại giải đua ThaiGP, kèm theo số đua 35 được in trên xe. Phần mặt nạ trước được làm với họa tiết vân carbon. Mâm xe cũng được dán tem thể thao bắt mắt.

Phiên bản đặc biệt vẫn giữ nguyên kích thước và kiểu dáng đặc trưng của dòng Honda Giorno+. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.902 mm x 681 mm x 1.144 mm, chiều dài cơ sở 1.312 mm và chiều cao yên 780 mm. Trọng lượng ở mức 120 kg và dung tích bình xăng 5,4 lít.

Các trang bị nổi bật có trên Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition gồm có hệ thống đèn LED toàn phần, đồng hồ LCD, khóa thông minh Smart Key.

Cốp dưới yên có dung tích 30 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân. Xe còn có hộc chứa đồ trước tích hợp cổng sạc USB.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP được trang bị phanh đĩa trước tích hợp ABS, trong khi phanh sau vẫn là dạng tang trống. Xe sử dụng bộ vành đúc 12 inch kết hợp lốp không săm, kích thước 100/90 R12 ở bánh trước và 110/90 R12 ở bánh sau, phù hợp cho việc di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP được trang bị động cơ eSP+ 1 xi-lanh SOHC 4 van, dung tích 124,77cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp CVT, đồng thời có tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và tính năng ngắt động cơ tạm thời (Idling stop).

Là xe nhập khẩu tư nhân cũng như được sản xuất giới hạn, Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition sẽ không phải sản phẩm dành cho số đông. Khách hàng mục tiêu của mẫu xe này sẽ là nhóm dân chơi sưu tầm, đam mê các dòng xe máy nhập với ngoại thất độc lạ.