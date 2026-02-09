Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết

Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm đặc biệt trong năm, khi người Việt Nam quay về quê hương để sum họp gia đình và thưởng thức những truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, lái xe đường dài trong dịp này có thể gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi lượng xe trên đường tăng cao. Đây là khoảng thời gian nhiều người sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển, trong đó có những chuyến đi xa. Cầm lái trong suốt quãng đường dài luôn là thử thách, nhất là với những người mới biết lái xe.

Tết đến cũng là lúc lượng người tham gia giao thông tăng vọt khiến đường xá ở các thành phố du lịch trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Do đó, chỉ cần một chút lơ là cũng xảy ra trường hợp đáng tiếc. Dưới đây là những kinh nghiệm bỏ túi giúp những cánh tài xế lưu ý và lái xe an toàn trong những ngày tết.

Lái xe đường dài đòi hỏi sự tập trung và kinh nghiệm xử lý tình huống.

Vì vậy, để có những chuyến đi an toàn, các lời khuyên dưới đây có thể sẽ hữu ích khi nó đến từ những tài xế lâu năm, được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, hội nhóm về xe. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kinh nghiệm lái xe đường dài dịp Tết hiệu quả, giúp chuyến đi của bạn vừa an toàn, vừa tiết kiệm.

Kiểm tra và bảo dưỡng xe trước khi đi chơi xa

Chăm sóc và kiểm tra xe ô tô trước mỗi hành trình xa và dài ngày.

Việc kiểm tra tình trạng xe trước hành trình là việc hết sức cần thiết. Đừng ngại khi bỏ ra vài phút để kiểm tra chiếc xe của mình. Các chi tiết cần kiểm tra có thể kể đến như đèn, phanh (thắng), bánh xe, nước làm mát, nước rửa kính lái… Đây là những bộ phận quan trọng cần được kiểm tra xem chúng có hoạt động bình thường hay không.

Lốp xe và hệ thống phanh luôn rất quan trọng khi xe di chuyển. Hãy chú ý đến độ mòn của lốp và các dấu hiệu như vết nứt, rách của thành lốp. Với các chi tiết như gạt mưa, nước làm mát, dầu thắng thì người lái nên kiểm tra và bổ sung hoặc thay thế kịp thời vì những điều này giúp chiếc xe hoạt động bình thường trong những tình huống thời tiết khác nhau.

Tuân thủ các quy định về giao thông

Luôn đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên xe.

Thắt dây an toàn khi lái xe và yêu cầu tất cả các thành viên trên xe làm như vậy, đó là điều tiên quyết khi tham gia lưu thông. Nghị định 100/2019 hiện quy định rõ, ngoài việc phạt tiền người lái xe thì những thành viên khác ngồi trên xe không thắt dây an toàn cũng khiến người lái xe bị phạt.

Hiện tại, quy định về nồng độ cồn đối với người lái xe đã có thay đổi. Theo đó, các mức phạt đối với người lái xe có độ cồn trong máu, trong hơi thở là rất cao. Bên cạnh việc phạt tiền, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian khá dài. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ tuyệt đối các biển báo, hướng dẫn giao thông về tốc độ cho phép, làn đường cho phép…

Lên kế hoạch về cung đường, trạm dừng chân và những điểm tham quan.

Lên kế hoạch và cung đường sao cho thuận tiện nhất.

Du lịch đường dài trong nước là một việc tương đối dễ dàng, nhưng một khi bạn đã vượt qua biên giới nước khác, nhiều tình huống phức tạp sẽ có thể xảy ra. Vì vậy hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Sau khi chọn được điểm đến, để tiết kiệm thời gian và công sức bạn nên vạch rõ lộ trình và các điểm dừng. Lên ngân sách cho chuyến đi và đặt trước khách sạn nếu bạn không muốn mình rơi vào cảnh vừa không biết tiếng bản địa lại vừa không có nơi nào để ở khi đặt chân đến một đất nước xa lạ.

Công tác này có ý nghĩa rất quan trọng vì bạn đến những nơi xa lạ với mình. Kiểm tra thông tin về tuyến đường chuẩn bị đi như tình trạng đường tốt hay xấu, thời tiết mưa nắng bão lũ, địa chỉ một số khách sạn có giá tốt, cơ sở hạ tầng tốt. Thông tin này có thể dễ dàng kiểm tra, hỏi thêm trên mạng tại một số diễn đàn như Otofun, Otosaigon.

Chuẩn bị kỹ giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến xe.

Một trong những khâu gây nhiều khó khăn nhất trước mỗi chuyến xuất ngoại là hàng loạt thủ tục bạn cần phải hoàn thành, bao gồm việc xin thị thực (visa), tiêm phòng vacxin (nếu nước bản địa yêu cầu), đổi tiền cũng như thông báo cho ngân hàng của bạn về chuyến đi sắp tới. Tất cả đều là những chi tiết nhỏ nhưng cần thiết để giúp bạn thoải mái và không vướng phải rắc rối gì.

Tính toán thời gian xuất phát, thời gian đến, dừng chân nghỉ ngơi tại các địa phương nào. Thông thường, nếu lái tốt, tốc độ bình quân của bạn là khoảng 60km/h (không kể thời gian dừng chân, các phạm vi quanh HCM, HN vì lưu lượng xe lớn, thường kẹt xe). Trên cơ sở này, bạn sẽ biết mấy giờ thì mình đến đâu.

Phải tính toán để bạn có được lộ trình tốt nhất. Ví như nếu xuất phát từ thời gian A thì khi muốn đến B sẽ tốn bao nhiêu giờ. Có như vậy, bạn sẽ đến được những nơi dừng chân, nghỉ ngơi phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, giá tốt.

Đảm bảo sức khỏe cho những hành trình dài

Hành lý được sắp xếp trong xe sao cho ngăn nắp và an toàn.

Điều tối kỵ của người lái xe trước một hành trình dài là sức khỏe kém. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ hay có những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt thì tốt nhất, hãy khắc phục trước khi ôm vô lăng. Khi cơ thể không được khỏe, cơn buồn ngủ có thể ập đến và rõ ràng đó là điều không tốt nếu đang lái xe. Vì vậy, hãy tỉnh táo, ngủ thật tốt đêm trước để sáng hôm sau có thể lái xe vi vu cùng người thân.

Nếu đang lái xe mà bạn cảm thấy buồn ngủ, hãy nghỉ ngơi và nhớ rằng đừng cố ép bản thân tỉnh táo và tiếp tục lái xe, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho chính bạn và những người khác nữa. Có một số biện pháp tạm thời sẽ không làm bạn tập trung hơn như nhai kẹo cao su, nghe nhạc, mở cửa sổ…

Vì vậy, cách giải quyết duy nhất là tấp xe vào lề đường rồi nghỉ ngơi một chút. Lái xe đường dài trong dịp Tết không chỉ đòi hỏi kỹ năng lái xe tốt mà còn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.