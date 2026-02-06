Honda Dax 125 2026: "Chó lạp xưởng" phiên bản mới cực chất

Honda Dax 125 được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản từ năm 2022 và liên tục nhận được sự ưa chuộng nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Dax Honda nguyên bản ra mắt năm 1969. Xe nổi bật với khung sườn dạng backbone hình chữ T, được dập từ thép, cùng các đường nét bo tròn đặc trưng, mang lại hình ảnh thân thiện, dễ điều khiển và có nét quyến rũ rất riêng.

Trong bản cập nhật năm 2026, Honda không thay đổi về động cơ hay kết cấu khung xe, mà tập trung nâng tầm cá tính bằng việc bổ sung màu mới Pearl Horizon White. Tông trắng sạch và tinh tế này nhấn mạnh sự sang trọng, kết hợp hài hòa với các chi tiết mạ crôm và dàn chân màu đen, giúp làm nổi bật các đường nét của xe, mang lại cảm giác cổ điển nhưng không hề lỗi thời.

Bên cạnh đó, màu truyền thống Pearl Shining Black vẫn tiếp tục được giữ lại trong danh mục, nhưng có tinh chỉnh nhẹ ở một số chi tiết trang trí, chẳng hạn như tông màu của chắn bùn trước, giúp tổng thể xe trông đậm chất, mạnh mẽ và gọn gàng hơn. Ngoài ra, cả hai phiên bản màu đều được trang bị logo “Dax” ở hông xe với tông màu vàng, tăng thêm vẻ cao cấp và tạo sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản trước.

Dax 125 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 123 cc. Động cơ cho công suất tối đa 6,9 kW (tương đương 9,4 mã lực) tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 4 cấp, mang lại cảm giác lái êm ái, dễ kiểm soát, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị hoặc chạy chơi vào ngày nghỉ.

Xe có khối lượng chỉ 107 kg, chiều cao yên 775 mm, phù hợp với nhiều vóc dáng người lái. Hệ thống phanh trước và sau đều là phanh đĩa, đi kèm ABS ở bánh trước, giúp tăng độ an toàn khi sử dụng thực tế. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WMTC đạt 65,7 km/lít, tiếp tục khẳng định thế mạnh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe nhỏ mang phong cách Honda.

Honda Dax 125 2026 được bán tại thị trường Nhật Bản với mức giá đề xuất 495.000 yên - khoảng 82,4 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.