Piaggio ra mắt Beverly 25th Anniversary – đối thủ mới của Honda SH350i

Piaggio Beverly 25th Anniversary là phiên bản đặc biệt đánh dấu cột mốc 25 năm ra đời của dòng Beverly, một trong những mẫu xe bánh lớn thành công và được yêu thích nhất mọi thời đại.

Phiên bản đặc biệt này có hai lựa chọn động cơ cho người sử dụng lựa chọn là 310 hpe và 400 hpe thế hệ mới, mang thiết kế độc quyền tái hiện những chi tiết đặc trưng nhất của phiên bản đầu tiên, kết hợp cùng phong cách thể thao của thế hệ Beverly hiện tại.

Màu Grigio 25th Anniversary dành riêng cho phiên bản này nổi bật với tông xám đậm mới với lớp hoàn thiện kim loại mờ. Bộ tem xe được bổ sung bằng một dải đồ họa màu xám nhạt chạy dọc thân xe, từ hai bên yếm sau đến chắn bùn trước.

Các chi tiết nổi bật khác bao gồm kính chắn gió màu khói, một dấu ấn khác của chiếc Beverly đầu tiên, cùng với các điểm nhấn màu đen bóng và vàng, tăng cường vẻ ngoài năng động. Yên xe được làm từ hai chất liệu, họa tiết đục lỗ và đường chỉ đôi tinh xảo, tương phản với các chi tiết màu đen, xám và vàng của xe. Trên phần yếm bên trong, huy hiệu “25th Anniversary” được tô điểm bằng biểu tượng cờ ba màu của Ý, tượng trưng cho bản sắc Ý của Beverly.

Tại thị trường Việt Nam, hiện Piaggio đang phân phối chính hãng Beverly 400. Xe sử dụng động cơ HPE 399cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 35,3 mã lực tại 7500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 37,7 Nm tại 5500 vòng/phút. Xe sở hữu phanh đĩa đơn đường kính 300mm cho phía trước kèm 240mm cho bánh sau, cùng hệ thống ABS kèm kiểm soát chống trượt ASR cho khả năng vận hành an toàn toàn diện.