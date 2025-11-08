Piaggio ra mắt loạt xe mới, có dòng xế mang nét cổ điển đẹp hút hồn

Aprilia SR GT 400

SR GT 400 là dòng xe tay ga đường trường hạng trung hoàn toàn mới của Aprilia mang các giá trị biểu tượng của dòng mô tô thể thao, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình. Ấn phẩm này có khả năng vận hành linh hoạt và chính xác trong phố thị, thoải mái và bền bỉ trên những cung đường phiêu lưu nhất.

SR GT 400.

Mẫu xe Aprilia nguyên bản nay được phát triển trên khung sườn hoàn toàn mới, tối ưu độ ổn định và khả năng kiểm soát, vững chắc để vượt khỏi giới hạn các cung đường nhựa. Tính linh hoạt của dòng xe cải tiến đến từ hệ thống treo hành trình dài - với phuộc trước dạng ống lồng gắn vào khung thông qua chảng ba kép - cùng bộ lốp gai sâu tăng độ bám trên nhiều địa hình.

Trải nghiệm lái được nâng tầm nhờ tỷ lệ công suất/trọng lượng dẫn đầu phân khúc: khối động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 36 mã lực, trong khi trọng lượng vận hành chỉ 186 kg. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình TFT 5 inch, hệ thống khởi động không chìa (keyless), kiểm soát lực kéo và ABS – cả hai đều có thể tùy chỉnh hoặc tắt hoàn toàn.

Hộc chứa đồ dưới yên đủ sức chứa một mũ bảo hiểm fullface cùng các vật dụng cá nhân, và kính chắn gió có thể điều chỉnh 5 cấp độ mang đến trải nghiệm tiện nghi hơn trên mọi hành trình.

Aprilia RS 457 GP Replica

Phiên bản đặc biệt của mẫu sportbike RS 457 đình đám, dòng xe được giới trẻ toàn cầu yêu thích. Phiên bản mới ra mắt mang diện mạo GP Replica với bộ tem và trang bị lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu xe RS-GP đang thi đấu tại giải MotoGP.

RS 457.

RS 457 GP Replica mang lại hiệu suất vận hành thể thao ấn tượng hơn, nhờ hệ thống sang số nhanh cho phép sang và trả số mà không cần dùng ly hợp (tương tự xe đua chuyên nghiệp), cùng bố thắng trước ma sát cao giúp tăng hiệu quả phanh. Xe còn được trang bị ốp yên đơn, cùng màu sơn đen mới cho khung nhôm, gắp sau và chảng ba trên, tạo nên tổng thể độc quyền và mạnh mẽ.

Về mặt kỹ thuật, RS 457 GP Replica vẫn giữ nguyên những yếu tố đã làm nên thành công toàn cầu của dòng RS 457: trọng lượng nhẹ, khả năng linh hoạt và trang bị điện tử toàn diện. Xe được trang bị động cơ hai xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, 4 van/xy-lanh, cho công suất 35 kW.

Khung nhôm có động cơ làm kết cấu chịu lực trung tâm, kết hợp hệ thống treo tùy chỉnh, mang lại khả năng vận hành chuẩn mực cho dòng sportbike tầm trung. Đúng với truyền thống Aprilia, RS 457 được trang bị gói điện tử tiêu chuẩn toàn diện: bướm ga điện tử Ride-by-Wire, 3 chế độ lái, ABS và kiểm soát lực kéo (traction control) – đều có thể điều chỉnh hoặc tắt hoàn toàn.

Dòng Aprilia Factory: Thiết kế tem mới

Toàn bộ dòng xe Aprilia Factory, bao gồm các mẫu xe hiệu năng cao như RSV4 và Tuono V4, cùng hai dòng RS 660 và Tuono 660, đều được thay bộ tem mới 2026, tiếp nối các cải tiến, tinh chỉnh về mặt kỹ thuật gần đây.

RS 660.

Điểm nổi bật nằm ở ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ luồng khí động học - yếu tố vốn là thế mạnh của Aprilia trong việc phát triển các giải pháp giúp tối ưu hiệu suất và cải thiện cảm giác lái.

Các mảng khối được khắc họa rõ nét hơn, nhấn mạnh tính khí động và độ căng bề mặt thân xe. Đồ họa mũi tên chạy dọc thân xe mô phỏng luồng khí nóng thoát ra từ động cơ hướng về đuôi xe, trong khi các đường kẻ dọc thân gợi liên tưởng tới dấu vết luồng gió trong hầm thử khí động học hoặc mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics) – biểu trưng cho tinh thần không ngừng cải tiến của thương hiệu Aprilia.

Dòng Moto Guzzi: Diện mạo mới

Dòng xe Moto Guzzi đã được làm mới toàn diện, nổi bật với sự ra mắt của V7 Sport – phiên bản mang dấu ấn thể thao rõ nét nhất của dòng V7. Mẫu xe này sở hữu cấu hình đặc biệt với phuộc ngược (upside down), phanh đĩa đôi phía trước, cùng gói điện tử nâng cấp với cảm biến quán tính 6 trục (IMU) và hệ thống Ride-by-Wire đa chế độ.

V7 Sport.

Lần này, Moto Guzzi đều được trình làng các ấn bản với bảng màu mới, phản ánh triết lý đặc trưng và tính di sản bền vững của thương hiệu. Trong đó, dòng xe V7 Stone có phiên bản Sabbia Camo hoàn toàn mới, trong khi V7 Special mang hai tông màu bóng đặc sắc Nero Smeraldo và Bianco 1969.

V7 Sport ra mắt màu Rosso Monza - một trong những gam màu được xem là quyến rũ nhất trong lịch sử ngành môtô. Các ấn phẩm V7 mang nét đẹp cổ điển rất hấp dẫn.

Những màu sắc mới cũng được giới thiệu trên dòng V85. V85 Strada – mẫu xe đơn giản và phù hợp với địa hình đô thị nhất trong bộ ba – sở hữu hai tông màu nổi bật Verde Legnano và Rosso Monza, gợi nhắc niềm tự hào thể thao của Moto Guzzi.

V85 TT – mẫu xe địa hình đích thực, mang tinh thần nguyên bản của dòng V85 – nay sở hữu bộ tem mới và màu sắc lấy cảm hứng từ những khung cảnh phiêu lưu kỳ vĩ: Giallo Wadi - gợi hình ảnh lòng suối khô cạn của một sa mạc, Grigio Yanar Dag - thanh lịch, lấy cảm hứng từ màu sắc của khí đốt tự nhiên.

Năm 2026, Moto Guzzi V85 TT Travel – phiên bản touring cao cấp được trang bị đầy đủ – ra mắt màu sơn mới Blu Zefiro sang trọng và cuốn hút. Các thiết kế tem mới lấy cảm hứng từ tinh thần phiêu lưu cũng được áp dụng trên Stelvio, mẫu xe on-off đích thực của Moto Guzzi được phát triển trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến nhất của thương hiệu, với hai màu mới Grigio Climbing và Verde Hiking.