Piaggio trình làng xe ga giá ngang Vision, trang bị vượt trội cả SH160i

Hồi đầu năm 2025, Aprilia đã ra mắt mẫu SR 175 hp-e hoàn toàn mới, nổi bật với mô-men xoắn cao nhất trong phân khúc. Tiếp nối thành công đó, hãng vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ MotoGP – Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e.

Để tạo dấu ấn mạnh mẽ, phiên bản Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e sở hữu ngoại hình toàn màu đen nhám. Điểm nhấn đặc biệt là bộ tem lấy cảm hứng từ xe đua RS-GP chính thức của mùa giải MotoGP 2025. Ngoài ra, còn có số hiệu đua của hai tay đua đội Aprilia Racing tại MotoGP – Nhà vô địch thế giới Jorge Martin và Marco Bezzecchi.

Mẫu xe có đồ họa thể thao với các sắc đỏ và tím nổi bật, đi kèm nhiều logo nhà tài trợ của đội đua Aprilia Racing. Logo Aprilia xuất hiện phía trước, trên bửng xe và hông xe. Tay nắm sau và cánh gió cũng được sơn đen nhám, tôn thêm phong cách đua. Cả hai bánh xe đều được sơn đen, trong đó bánh trước có thêm viền đỏ nổi bật giúp tăng tính thẩm mỹ và thể thao.

Đối với những người đam mê MotoGP và xe đua, phiên bản giới hạn này thực sự hấp dẫn. Ngoài bộ tem đặc biệt, các trang bị còn lại vẫn giữ nguyên như phiên bản SR 175 hp-e tiêu chuẩn. Xe có thiết kế đầu xe sắc sảo, gương chiếu hậu kiểu dáng lạ mắt, ống xả nâng cao và yên xe tách rời.

Trang bị đèn pha LED mạnh mẽ giúp xe vận hành tốt vào ban đêm. Đèn xi-nhan và đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED. Xe có khoang chứa đồ nhỏ gọn dưới yên và sàn xe có thể tận dụng cho nhiều mục đích thực tiễn.

Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e sử dụng chung động cơ với mẫu SR 175 hp-e tiêu chuẩn. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xylanh đơn 174,7cc, 3 van, làm mát bằng gió, sản sinh công suất 12,92 mã lực và 14,14 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Mô-men xoắn của mẫu xe này cao hơn so với các đối thủ như Yamaha Aerox 155 và Hero Xoom 160.

Khung sườn bằng thép chắc chắn, kết hợp với giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau có thể điều chỉnh. Cả hai bánh xe đều là loại 14 inch, giúp tăng độ ổn định và chất lượng vận hành. Xe sử dụng lốp bản to, dễ dàng xử lý cả đường nhựa lẫn những đoạn đường xấu. Hệ thống phanh gồm đĩa thông gió phía trước và phanh tang trống phía sau, cùng với ABS một kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Về công nghệ, xe có màn hình màu TFT với giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị tùy chỉnh. Nhờ tích hợp Bluetooth, người dùng có thể nhận cuộc gọi, nghe nhạc và điều hướng thông qua ứng dụng Aprilia App. Ngoài ra, xe còn cung cấp dữ liệu hành trình và phân tích lối lái để người dùng hiểu rõ phong cách lái của mình.

Aprilia SR-GP Replica 175 hp-e có giá khởi điểm tại Ấn Độ là 122.521 rupee - khoảng 36,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.