Xăng E100 được thông qua tại Ấn Độ, xe chạy ethanol 100% sắp lăn bánh

Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Liên bang Nitin Gadkari thông báo rằng các quy định cho phép sử dụng 100% ethanol (E100) làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông đã chính thức được ký ban hành.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nagpur, ông Gadkari cho biết văn bản quy định đã được ông ký vào ngày 12/6, qua đó hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để triển khai các dòng xe tương thích E100 tại thị trường Ấn Độ.

Theo quy định mới, E100 đã được hợp pháp hóa, mở đường cho các hãng ô tô phát triển và thương mại hóa các mẫu xe có khả năng vận hành bằng ethanol nguyên chất. Đây là bước đi tiếp nối sau khi Ấn Độ mở rộng sử dụng xăng E20 và thúc đẩy mạnh mẽ chính sách pha trộn ethanol vào nhiên liệu truyền thống. Đồng thời, các sửa đổi trong Quy tắc Xe cơ giới Trung ương cũng tạo điều kiện cho việc áp dụng rộng rãi nhiều loại nhiên liệu thay thế như E85, diesel sinh học B100 và các hỗn hợp hydro–CNG.

Ông Gadkari cho biết ý tưởng về nhiên liệu ethanol 100% từng bị hoài nghi về tính khả thi, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ dài hạn, sản lượng ethanol nội địa tăng lên và sự phát triển của công nghệ xe flex-fuel, giải pháp này hiện đã khả thi hơn cả về kỹ thuật lẫn thương mại. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai và MG Motor đang chuẩn bị đưa các mẫu xe tương thích ethanol ra thị trường Ấn Độ trong thời gian tới, thậm chí có thể chỉ trong vòng một đến một tháng rưỡi.

Trước đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã giới thiệu nhiều mẫu xe máy và ô tô flex-fuel như Hero Splendor+ và HF Deluxe, có khả năng vận hành với tỷ lệ ethanol cao (E85). Bên cạnh đó, mẫu Maruti Suzuki WagonR cũng đã được giới thiệu nhằm thể hiện định hướng chuyển dịch sang nhiên liệu sạch và tăng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất.

Việc mở rộng sử dụng ethanol không chỉ giúp thân thiện với môi trường mà còn giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô. Ethanol tại Ấn Độ chủ yếu được sản xuất từ mía, ngô và các nguồn nông sản dư thừa, qua đó góp phần tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Tuy vậy, quá trình triển khai E100 trên diện rộng vẫn đối mặt nhiều thách thức. Ethanol có tính hút ẩm và ăn mòn cao hơn xăng, đòi hỏi hệ thống lưu trữ, vận chuyển và phân phối chuyên biệt. Vì vậy, các doanh nghiệp phân phối nhiên liệu sẽ cần đầu tư xây dựng mạng lưới trạm E100 tại các khu vực trọng điểm, trong khi các hãng xe phải phát triển động cơ, vật liệu và hệ thống nhiên liệu phù hợp hoàn toàn với ethanol nồng độ cao.

Tại Việt Nam, hiện mới triển khai phổ biến hai loại xăng sinh học là E5 (5% ethanol) và E10 (10% ethanol).