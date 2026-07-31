Porsche nói không với động cơ điện trên mẫu xe 911 huyền thoại

Trước thềm công bố chiến lược “Strategy 2035”, CEO Porsche cam kết sẽ giữ lại động cơ đốt trong cho dòng 911 và bảo vệ tương lai của mẫu xe này bằng công nghệ hybrid. Porsche hiện đã có một chiến lược rõ ràng mang tên “Strategy 2035”, và chúng ta sẽ được biết toàn bộ thông tin chi tiết vào ngày 7/10 tới đây trong sự kiện Capital Markets Day.

Dù hứa hẹn sẽ có hàng loạt thông báo về các sản phẩm sắp ra mắt, hãng xe vùng Zuffenhausen này đã khẳng định chắc chắn một điều: sẽ không có bất kỳ chiếc 911 thuần điện nào. Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tuần này, CEO Michael Leiters tuyên bố sẽ giữ lại động cơ đốt trong và bảo vệ tương lai của dòng xe này thông qua công nghệ hybrid.

CEO Porsche cam kết sẽ giữ lại động cơ đốt trong cho dòng 911.

"Hệ thống truyền động hybrid không được xem là một công nghệ bắc cầu tạm thời. Đối với dòng 911, hệ truyền động hybrid hiệu năng cao được phát triển đặc biệt chính là nền tảng cốt lõi, giống như một loại tiên dược cho tương lai. Bởi vì sẽ không bao giờ có một chiếc 911 thuần điện. Chúng tôi kiên định với điều đó."

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Porsche loại trừ khả năng ra mắt phiên bản EV cho mẫu xe quan trọng nhất của công ty. Tuy nhiên, hãng xe Đức hiện đang tái khẳng định mạnh mẽ hơn lời hứa đó, thậm chí đi xa đến mức tuyên bố một chiếc 911 chạy điện hoàn toàn sẽ không bao giờ xảy ra.

911 sẽ là mẫu xe duy nhất của Porsche không có phiên bản thuần điện song song. Các dòng SUV như Macan và Cayenne hiện đã có phiên bản chạy điện bán cùng các bản động cơ đốt trong. Tương tự, bộ đôi 718 Boxster và Cayman cũng sẽ quay trở lại với cả cấu hình động cơ xăng lẫn động cơ điện.

Nhìn về tương lai, Porsche từng hứa hẹn về một mẫu SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế định vị trên dòng Cayenne. Mẫu xe này vài năm trước được công bố là sản phẩm chỉ chạy bằng điện, nhưng công ty sau đó đã đổi ý và dự kiến sẽ tung ra phiên bản chạy xăng trước.

Porsche loại trừ khả năng ra mắt phiên bản EV cho mẫu xe quan trọng nhất của công ty.

Ngoài ra, một mẫu hypercar mới cũng đang được cân nhắc, khi Porsche muốn khai thác các phân khúc có biên lợi nhuận cao hơn ở cả mảng xe thể thao hai cửa lẫn xe SUV. Ở phía cuối danh mục sản phẩm, một mẫu crossover cỡ nhỏ để thay thế cho Macan (vốn sẽ dừng sản xuất vào mùa hè này) dự kiến sẽ ra mắt trong vài năm tới.

Trong cuộc họp, đầu tàu của Porsche đã nhắc lại kế hoạch đầu tư song song vào 3 loại hệ truyền động: động cơ đốt trong, xe hybrid và xe điện.