Lý do thật sự phía sau quyết định không làm xe điện giá rẻ của Xiaomi

Trong một buổi phát trực tiếp, CEO Lei Jun của Xiaomi đã khẳng định rằng công ty không có kế hoạch tham gia vào phân khúc xe điện giá rẻ, ít nhất là trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh rằng mức giá tối thiểu mà Xiaomi sẽ chấp nhận cho các mẫu xe điện của mình là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 386 triệu đồng, chưa thuế).

Nhiều người mong đợi Xiaomi sẽ tung mẫu xe điện giá rẻ như với smartphone.

Ông Lei Jun cho rằng, việc phát triển những chiếc xe điện thông minh với nhiều tính năng vượt trội sẽ làm tăng chi phí sản xuất. Ông cho biết, việc cắt giảm chi phí đồng nghĩa với việc phải hy sinh trải nghiệm mà Xiaomi muốn mang lại cho khách hàng. Mẫu xe điện SU7 mới ra mắt của họ đã minh chứng cho triết lý này, với hơn 100 cải tiến so với phiên bản trước, nhưng giá bán cũng tăng gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng).

Thị trường xe điện giá rẻ tại Trung Quốc hiện đang rất cạnh tranh, với nhiều mẫu xe như Wuling Hongguang Mini EV và BYD Seagull đang gặp khó khăn trong việc duy trì doanh số. Dữ liệu này cho thấy rằng đây là một thị trường không ổn định với biên lợi nhuận thấp, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu Xiaomi không muốn tham gia, đặc biệt khi họ còn mới trong lĩnh vực ô tô.

Nội thất của Xiaomi SU7.

Xiaomi đang tập trung vào việc phát triển những chiếc xe mà phần mềm, công nghệ lái thông minh và hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là không tham gia vào phân khúc xe giá rẻ. Mặc dù lập trường của công ty hiện tại rất rõ ràng, nhưng vẫn còn phải chờ xem liệu chiến lược này có thay đổi khi họ gia nhập thị trường ngoài Trung Quốc, như Châu Âu, vào năm 2027 hay không.