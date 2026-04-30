Mô tô giá chưa tới 100 triệu đồng mà trang bị ngập tràn

Morbidelli F252 2026 vừa được bán tại thị trường Malaysia là một chiếc xe mang đậm phong cách naked-sport. Xe gây ấn tượng với những đường nét cơ bắp và các chi tiết cánh gió sắc sảo tạo nét chấm phá hiện đại cho xe.

Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng hành trình ngược, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh độ nén lò xo. Về phanh, F252 được trang bị đĩa thủy lực đơn trước (đĩa nổi) và sau, với heo phanh 4 piston phía trước và 1 piston phía sau, cùng hệ thống ABS hai kênh tiêu chuẩn.

F252 2026 sử dụng mâm 17 inch cho cả trước và sau, đi kèm lốp Supermaxx kích thước 110/70 (trước) và 150/60 (sau). Chiều cao yên xe là 790 mm, trọng lượng 175 kg, và bình xăng dung tích 15 lít.

Về sức mạnh, F252 2026 sử dụng động cơ hai xy lanh dung tích 249,5 cc, cho công suất 33,5 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 20 Nm tại 10.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và truyền động xích.

Mẫu mô tô này cũng được trang bị cụm đồng hồ TFT-LCD 5 inch, có hỗ trợ kết nối Bluetooth với smartphone của người lái. Xe cũng được trang bị cổng sạc tiện dụng để người sử dụng có thể sạc các thiết bị di động khi cần thiết. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và ba chế độ lái gồm: Standard, Sport và Expert giúp người sử dụng thuận tiện lựa chọn trong các trường hợp khác nhau.

Tại thị trường Malaysia, F252 2026 được bán với mức giá 14.888 ringgit - khoảng 99,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.