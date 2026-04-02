Bảng giá Honda Wave RSX cập nhật tháng 4/2026: Vẫn cao hơn giá đề xuất!

Wave RSX là mẫu xe số nổi bật, hướng đến phong cách thể thao nhỏ gọn, mang lại hình ảnh trẻ trung và năng động cho người sử dụng. Với thiết kế linh hoạt, chiếc xe đặc biệt phù hợp với thế hệ trẻ đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển tiện lợi, dễ điều khiển nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng.

Điểm nổi bật của Wave RSX nằm ở hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được trang bị trên tất cả các phiên bản. Công nghệ này giúp tối ưu lượng nhiên liệu cung cấp trong mọi điều kiện vận hành, từ đó mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 1,56 lít/100 km. Đây là một ưu điểm lớn đối với người dùng thường xuyên di chuyển.

Mẫu xe số này cũng được đánh giá cao về khả năng vận hành khi được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 110cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,46 kW tại 7500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 8,7 Nm tại 6000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tròn 4 cấp, cho khả năng linh hoạt cho người sử dụng. Bên cạnh đó, tiện ích an toàn cũng được chú trọng với ổ khóa đa năng 4 trong 1, tích hợp khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người sử dụng.

Theo khảo sát của chúng tôi thì hiện nay, các phiên bản của Wave RSX đều đang có giá bán tại đại lý cao hơn so với mức giá niêm yết của hãng. Cụ thể dưới đây là bảng giá các phiên bản Wave RSX cập nhật tháng 4/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Wave RSX bản Thể thao 25,566,545 27,800,000 2,233,455 Wave RSX bản Đặc biệt 23,602,909 25,700,000 2,097,091 Wave RSX bản Tiêu chuẩn 22,032,000 24,000,000 1,968,000

Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính tham khảo.