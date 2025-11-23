Ngắm xế nổ Royal Enfield Bullet 650 đẹp miên man đến từng chi tiết

Được sản xuất lần đầu vào năm 1932, Royal Enfield Bullet tự hào là chiếc mô tô lâu đời nhất vẫn được sản xuất liên tục, mặc dù trong suốt quá trình đó, Bullet chủ yếu sử dụng động cơ van đơn trên đỉnh với dung tích 346cc hoặc 499cc.

Sau 93 năm, Bullet đã được nâng cấp với động cơ SOHC Parallel-Twin 650cc làm mát bằng không khí/dầu, cấu hình lớn nhất từ trước đến nay mà Royal Enfield từng áp dụng trên các mẫu xe như Bear, Shotgun và Classic 650, cho công suất cực đại 46,4 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn 38,6 lb-ft tại 5.650 vòng/phút, kết hợp hộp số sáu cấp và ly hợp chống trượt.

Xe có trọng lượng 243 kg, chiều cao yên 800 mm, chiều dài cơ sở 1.475 mm, bình xăng 14,8 lít, sử dụng khung xương sống ống thép, phuộc ống lồng 43 mm hành trình 120 mm, giảm xóc đôi phía sau 90 mm, và các trang bị điện hiện đại như đèn pha LED, đèn hậu LED, đèn báo rẽ 10W và cổng sạc USB Type-C.

Bullet 650 kế thừa thiết kế cổ điển từ Bullet 350 với yên dài, đèn pha tròn, logo cánh chim và đường viền vàng, nhưng dài hơn, rộng hơn gần 10 cm và hạ thấp chiều cao yên nửa cm, đồng thời chia sẻ nhiều điểm chung với các mẫu 650 khác như Interceptor và Bear, từ động cơ đôi 650, hộp số 6 cấp, đến hành trình phuộc 120 mm.

Bên cạnh động cơ mạnh mẽ, Bullet 650 vẫn giữ trọn những đặc trưng kinh điển của dòng Bullet với khung sườn ống thép, yên dài, đèn pha tròn, huy hiệu hình cánh chim và đường viền vàng, phuộc ống lồng 43mm, giảm xóc đôi phía sau, bánh trước 19 inch với đĩa 320mm và kẹp hai piston, bánh sau 18 inch với đĩa 300mm, cùng ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Mẫu Bullet 650 2026 sẽ có hai màu Đen Canon và Xanh Battleship. Dự kiến dòng xế nổ này sẽ được bán ra vào năm 2026 với giá khởi điểm từ 7.499 USD (197,6 triệu đồng).