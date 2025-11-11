Ngắm Royal Enfield Shotgun 650 X Rough Crafts bản giới hạn tuyệt đẹp

Royal Enfield Shotgun 650 X Rough Crafts ra mắt như một ấn phẩm hiếm hoi, mang tinh thần bespoke (đặt làm riêng) đặc trưng. Lấy cảm hứng từ bản độ “Caliber Royale” từng gây tiếng vang trong giới chơi xe, chiếc Shotgun 650 X lần này được chế tác tỉ mỉ ngay tại nhà máy của Royal Enfield, vừa là món sưu tầm đích thực, vừa là cỗ máy có thể sử dụng hằng ngày.

Vẻ ngoài toát lên sự sang trọng với sọc lá vàng thật được phủ bóng màu xám chạy dọc thân xe, nổi bật trên nền đen bóng và đen mờ. Huy hiệu bình xăng bằng đồng thau đúc thủ công – chi tiết được kế thừa trực tiếp từ bản độ nguyên mẫu – trở thành điểm nhấn độc đáo.

Yên xe bọc da thật chần bông, phản chiếu lại phong cách của bản độ, trong khi gương chiếu hậu và vành hợp kim cắt tương phản tạo nên sự cân bằng tinh tế. Ống phuộc trong màu vàng nhẹ ở phía trước như một nét chấm phá khéo léo, thể hiện sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Bố cục khung tam giác dưới yên và tư thế ngồi vẫn trung thành với phong cách tân cổ điển, mang lại cảm giác thoải mái khi vận hành hằng ngày mà không phải lo lắng về việc bảo quản quá mức.

Đi kèm là một bản in nghệ thuật phiên bản giới hạn, có chữ ký tay của Rough Crafts trên mỗi xe – chi tiết khẳng định giá trị sưu tầm, nhưng không biến chiếc mô tô này thành món đồ trưng bày trong bảo tàng.

Đợt phát hành chỉ giới hạn 100 chiếc, mỗi chiếc được đánh số riêng biệt và phân phối tại các thị trường Ấn Độ, Châu Âu, Bắc Mỹ cùng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Royal Enfield cho biết sẽ sớm công bố quy trình sở hữu đặc biệt, phản ánh sự lựa chọn kỹ lưỡng thay vì phương thức đặt hàng đại trà thường thấy.

Phiên bản đặc biệt này không chạy theo thay đổi hiệu suất, mà tập trung hoàn toàn vào vật liệu, mức độ hoàn thiện và tính độc quyền – yếu tố khiến câu chuyện trở nên mạch lạc hơn. Điều bạn thực sự sở hữu không chỉ là một chiếc xe, mà là một tác phẩm thủ công, được giám tuyển tỉ mỉ và mang trong mình tinh thần văn hóa tùy chỉnh ngay từ nhà máy.