Môtô điện Zero làm tại Đông Nam Á, đường về Việt Nam không xa

Cụ thể, mới đây nhà sản xuất xe máy điện Zero Motorcycles đã ký kết hợp tác chiến lược với IMI, một đơn vị sản xuất điện tử của tập đoàn Ayala Corporation tại Philippines. Việc lắp ráp xe điện Zero tại quốc đảo này sẽ dự kiến bắt đầu vào quý II năm 2023.

Mô tô điện Zero.

Các mô-đun lắp ráp và hoàn thiện xe sẽ do IMI đảm trách ở Philippines. Hiện tại Zero là dòng mô tô điện nổi tiếng toàn cầu, nhắm tới phân khúc khách hàng chủ yếu ở châu Âu và châu Á. Với sự liên kết sản xuất cùng IMI, Zero phần nào cũng được nội địa hóa ở Philippines.

Một khi Zero thâm nhập sâu vào thị trường Đông Nam Á thì sớm muộn gì mẫu xe này cũng sẽ tới thị trường Việt Nam, nơi mà các sản phẩm xe hai bánh chạy bằng điện đang ngày càng phát triển.

Zero hiện sản xuất rất nhiều dòng xe mô tô chạy bằng điện, như: SR/S, SR/F, FXE và một số mẫu xe khác. Điểm nổi bật của mô tô điện Zero là động cơ khỏe, thân hình thể thao và đẹp.

Có mẫu mô tô như Zero SR/S còn có thể đạt vận tốc tối đa 124 MPH (199,55 km/h), và chạy được quãng đường đi lý tưởng lên tới 187 dặm (300,95 km) mỗi lần sạc đầy pin.

