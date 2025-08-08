Giá VinFast Evo200 tháng 8/2025: Người dân Hà Nội được giảm giá 10% + miễn 100% phí trước bạ!

Ở thời điểm tháng 8/2025, giá xe máy điện VinFast Evo200 được bán ra ở mức 22 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và sạc). Cộng với lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe máy, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì giá lăn bánh của VinFast Evo200 như sau:

Giá xe VinFast Evo200 (đã gồm VAT) Phí trước bạ (2%) Phí cấp biển số Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự Giá lăn bánh Khu vực I 22,000,000 440,000 2,000,000 66,000 24,506,000 Khu vực II 22,000,000 440,000 400,000 66,000 22,906,000 Khu vực III 22,000,000 440,000 150,000 66,000 22,656,000

Như vậy, giá lăn bán của Honda Evo200 hiện đang ở mức từ 22,6 - 24,5 triệu đồng tùy khu vực.

Riêng tại Hà Nội, VinFast đang triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá xe 10% và tặng 100% lệ phí trước bạ. Do đó, giá lăn bánh của xe máy Honda Evo200 tại Hà Nội ở tháng 8/2025 hiện chỉ rơi vào khoảng gần 21,9 triệu đồng.

VinFast EVO 200 là mẫu xe máy điện nổi bật trong phân khúc phổ thông nhờ thiết kế thời thượng, gọn nhẹ và cực kỳ linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Một trong những điểm tiện lợi của xe là cốp rộng tới 22 lít, giúp người dùng dễ dàng mang theo đồ dùng cá nhân trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Điểm mạnh vượt trội của EVO 200 nằm ở khối pin LFP hiện đại, cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 203 km chỉ sau một lần sạc – một con số ấn tượng so với mặt bằng chung các dòng xe máy điện hiện nay. Xe được trang bị động cơ điện mạnh mẽ giúp đạt tốc độ tối đa 70 km/h, trong khi phiên bản EVO 200 Lite phù hợp với người từ 16 tuổi chưa có bằng lái với tốc độ giới hạn dưới 50 km/h.

Bên cạnh hiệu suất vận hành đáng chú ý, EVO 200 còn gây ấn tượng với loạt trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED toàn bộ, bảng đồng hồ LCD sắc nét và hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước, tang trống sau, đảm bảo an toàn và sự ổn định khi vận hành. Với những ưu điểm vượt trội, VinFast EVO 200 là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng tìm kiếm một mẫu xe điện chất lượng, tiện nghi và tiết kiệm.