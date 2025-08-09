Mô tô điện giá chỉ 38 triệu đồng, chạy 175 km/lần sạc

Mô tô điện Rorr EZ Sigma là một sản phẩm của Oben Electric, một hãng sản xuất xe máy điện có trụ sở tại Bengaluru. Mẫu xe hướng tới mục đích di chuyển hàng ngày dành cho các khách hàng đam mê tốc độ và sự khác biệt.

Mang thiết kế đặc trưng của một chiếc naked, Rorr EZ Sigma được xây dựng trên khung ARX của Oben, thiết kế riêng cho điều kiện đường sá tại Ấn Độ. Xe có khoảng sáng gầm 200 mm, giảm xóc sau mono-shock điều chỉnh 7 cấp, và lốp rộng 130/70-17 giúp ổn định khi di chuyển. Yên xe cũng được thiết kế với dạng công thái học, mang lại sự thoải mái hơn cho những chuyến đi dài.

Rorr EZ Sigma mang đến nhiều cải tiến so với phiên bản trước nhằm nâng cao trải nghiệm di chuyển hàng ngày. Cụ thể, xe được trang bị chế độ lùi (Reverse Mode) giúp dễ dàng xoay trở trong không gian chật hẹp, màn hình màu TFT 5 inch có tích hợp định vị, thông báo cuộc gọi, tin nhắn và âm nhạc theo thời gian thực.

Rorr EZ Sigma được trang bị động cơ điện với mô men xoắn cực đại tới 52 Nm. Tốc độ tối đa tới 95 km/h, thời gian tăng tốc từ 0 - 40 km/h chỉ trong 3,3 giây. Xe có ba chế độ lái: Eco, City, và Havoc, giúp người lái dễ dàng tùy chỉnh hiệu suất theo nhu cầu. Xe cũng được tích hợp các trang bị an toàn như: Hỗ trợ phanh hợp nhất (UBA), Hệ thống cảnh báo người lái (DAS),...

Người dùng có thể lựa chọn giữa hai loại pin – 3,4 kWh và 4,4 kWh – cả hai đều sử dụng công nghệ pin hiệu suất cao LFP độc quyền của Oben, có khả năng chịu nhiệt tốt hơn và tuổi thọ gấp đôi so với pin thông thường. Quãng được hoạt động khi sạc đầy lên tới 175 km và xe có hỗ trợ sạc nhanh với chỉ 1,5 giờ đạt 80% pin.

Rorr EZ Sigma hiện được bán với mức giá ưu đãi 127.000 rupee - khoảng 38 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Khách hàng còn được tặng 1 năm sử dụng miễn phí ứng dụng Oben Electric nâng cấp, với các tính năng như: Tìm xe Rorr của tôi (Find My Rorr), chẩn đoán từ xa, theo dõi hành trình, cảnh báo thông minh, và chống trộm. Ứng dụng còn giúp tiếp cận hơn 68.000 trạm sạc trên toàn Ấn Độ.