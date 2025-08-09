Ra mắt Honda Wave 125i bản đặc biệt mới, số lượng cực giới hạn

Honda vừa ra mắt phiên bản đặc biệt mới của mẫu Wave 125i tại thị trường Thái Lan, mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế lẫn công nghệ.

Bên cạnh hệ thống phanh đĩa tích hợp CBS, mẫu xe còn được trang bị khóa thông minh Smart Key, cùng cổng sạc USB Type-C tiện lợi cho người dùng hiện đại. Đặc biệt, phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc, với mức giá niêm yết 66.200 baht (53,66 triệu đồng).

Honda Wave 125i hoàn toàn mới sở hữu diện mạo thể thao hơn, đi kèm khung xe được cải tiến với vật liệu mới và công nghệ hàn hiện đại, giúp tăng độ bền, độ cứng nhưng vẫn đảm bảo trọng lượng nhẹ, mang lại cảm giác điều khiển linh hoạt và dễ dàng hơn trong mọi tình huống. Phía sau là giảm xóc Profender cao cấp, được thiết kế riêng cho phiên bản đặc biệt này, với khả năng điều chỉnh độ nảy và tải trước, tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Trên xe được trang bị màn hình LCD Multi-Meter thế hệ mới, kết hợp công nghệ hiển thị hiện đại cho diện mạo tinh tế và hiện đại. Cụm đèn hậu LED thiết kế mới cũng mang đến vẻ ngoài bóng bẩy và khác biệt, đồng thời cải thiện khả năng chiếu sáng. Hệ thống đèn LED X-clusive tích hợp cả đèn pha và đèn hậu, tăng tính nhận diện cho xe.

Ngoài ra, ngăn chứa đồ phía trước được mở rộng, giúp người dùng thuận tiện trong việc cất giữ vật dụng cá nhân, dễ dàng thao tác khi di chuyển hằng ngày.

Cốp U-Box của xe có dung tích lớn 17 lít dưới yên xe đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm trùm đầu, trong khi bình xăng 5,4 lít đảm bảo phạm vi hoạt động xa hơn mà không cần dừng lại thường xuyên để tiếp nhiên liệu.

Sức mạnh của Honda Wave 125i bản mới là động cơ Honda Smart Engine tiên tiến nhất trong phân khúc 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn tiết kiệm nhiên liệu đáng kể với mức tiêu thụ lên đến 71,4 km/lít.

Công suất được tối ưu nhờ hành trình piston cải tiến, kết hợp cùng hệ thống phun dầu piston giúp cải thiện khả năng làm mát, giảm hao mòn và kéo dài tuổi thọ động cơ. Đặc biệt, hệ thống căng xích cam thủy lực tự động mang lại hiệu suất vận hành mượt mà, giảm rung lắc và tiếng ồn khi xe hoạt động ở mọi dải tốc độ.