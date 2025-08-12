Mazda CX-3 phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 549 triệu đồng

New Mazda CX-3 cùng các mẫu SUV thế hệ mới như Mazda CX-30, CX-5, CX-8 chinh phục đông đảo khách hàng nhờ thiết kế sang trọng, tinh tế và chất lượng vượt trội. Ở thế hệ sản phẩm mới, Mazda nâng tầm thiết kế với triết lý “Vẻ đẹp lay động mọi giác quan - Artful Design”, hòa quyện giữa mỹ thuật truyền thống và phong cách tối giản của Nhật Bản.

Nếu ngoại thất toát lên sự tinh tế lại được khơi mở từ không gian bên trong. Mazda thiết kế nội thất theo triết lý “Lấy con người làm trung tâm - Human Centric”, kế thừa tinh hoa chế tác thủ công Nhật Bản, với bố cục đối xứng, tập trung hướng về người lái.

Mỗi chất liệu, đường nét và cảm giác chạm đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không gian yên tĩnh, thư thái, giúp người ngồi kết nối hài hòa với thế giới bên ngoài. Bên cạnh New Mazda CX-3, dải sản phẩm SUV thiết kế thế hệ mới gồm CX-30, CX-5 và CX-8, chinh phục khách hàng nhờ thiết kế sang trọng, khả năng vận hành linh hoạt và chất lượng bền bỉ.

Thành công này không chỉ khẳng định sức hút của các dòng xe Mazda, mà còn củng cố vị thế thương hiệu, tạo dựng dấu ấn riêng biệt và độc đáo trong lòng người yêu xe. Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, THACO AUTO còn đầu tư dây chuyền sản xuất thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Đến nay, hơn 250.000 xe Mazda đã xuất xưởng tại Nhà máy THACO MAZDA hiện đại hàng đầu Đông Nam Á.

New Mazda CX-3 là mẫu xe mới được sản xuất tại đây, kế thừa trọn vẹn những giá trị cốt lõi của thương hiệu cùng ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới. Cùng với các mẫu SUV Mazda CX-30, CX-5 và CX-8, New Mazda CX-3 mang đến sự lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu và phong cách sống của nhiều nhóm khách hàng.

Ngoại thất New Mazda CX-3 nổi bật với lưới tản nhiệt “Signature Wing” mới, bổ sung tùy chọn màu sơn hai tông thời thượng, bộ mâm hợp kim 18 inch thể thao. Cản trước - sau được thiết kế mới, kết hợp ốp vòm bánh và ốp hông đen bóng, tôn lên phong cách mạnh mẽ và cá tính.

Không gian bên trong đạt chất lượng hoàn thiện cao, phát triển theo triết lý “Lấy con người làm trung tâm - Human Centric”, mang lại trải nghiệm lái đầy cảm xúc. Hàng ghế trước tích hợp hệ thống Mazda Connect, màn hình giải trí trung tâm 7 inch và điều hòa tự động, đảm bảo sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L với công nghệ SkyActiv, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao, mang đến hiệu suất mạnh mẽ, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. New Mazda CX-3 được trang bị hệ thống an toàn chủ động i-Activsense với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, kết hợp cùng thân xe và khung gầm SkyActiv chắc chắn.

Đặc biệt, phiên bản Luxury và Premium được bổ sung cảm biến áp suất lốp, tăng khả năng kiểm soát và an toàn khi vận hành. Tại Việt Nam, New Mazda CX-3 do THACO AUTO phân phối với 4 phiên bản: 1.5L Premium, 1.5L Luxury, 1.5L Deluxe và 1.5 AT, cùng 6 sắc màu thời thượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản New Mazda CX-3 như sau: