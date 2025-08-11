Honda Wave 125i mới giá nhỉnh 46 triệu đồng, sẽ sớm về Việt Nam?

Honda Thái Lan vừa chính thức ra mắt Honda Wave 125i hoàn toàn mới với diện mạo thể thao cuốn hút. Rất có thể dòng xe số mới này sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Vì trước đó, các phiên bản Wave 125i đời cũ cũng đã được nhập về thị trường Việt Nam.

Honda Wave 125i mới trở lại với những nâng cấp toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, phong cách và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, việc hợp tác cùng ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa hình ảnh thương hiệu và mở rộng tệp người dùng.

Phiên bản mới khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe máy gia đình với hàng loạt cải tiến nổi bật: hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau, mang lại trải nghiệm phanh an toàn và mượt mà hơn; Honda SMART Key tiên tiến (áp dụng cho các phiên bản vành hợp kim có chìa khóa từ xa) giúp mở khóa và điều khiển xe dễ dàng; hệ thống mở yên tiện lợi, bộ sạc USB-C cho phép sạc thiết bị mọi lúc, cùng móc xoay đa năng có thể gập lại, tăng tính linh hoạt trong sử dụng.

Xe vẫn giữ vững ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ lên đến 71,4 km/lít, nhờ vào động cơ Honda Smart Engine 125cc bền bỉ và mạnh mẽ. Honda Wave125 mới có ba phiên bản cùng loạt màu sắc cao cấp: Phiên bản vành hợp kim & chìa khóa từ xa có giá đề xuất 60.800 baht (49,3 triệu đồng); Phiên bản vành hợp kim thường có giá đề xuất 59.400 baht (48,18 triệu đồng); Phiên bản vành nan hoa có giá đề xuất 57.200 baht (46,39 triệu đồng)

Bên cạnh đó, Honda Wave 125R hoàn toàn mới được nâng tầm với diện mạo thể thao và bộ trang bị H2C độc quyền. Xe nổi bật với bộ tem hai tông màu, thiết kế bóng bẩy, cùng giảm xóc sau Profender màu đỏ và vàng, tích hợp bộ giảm chấn hồi phục có thể điều chỉnh, mang lại khả năng hấp thụ sốc tối ưu.

Nhìn chung, Honda Wave 125i mới không chỉ là một chiếc xe máy, mà còn là lựa chọn lý tưởng cho người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng, phong cách và tiện nghi hiện đại. Hiện tại ở thị trường Việt Nam, Honda Wave 125i các phiên bản trước đây đã được nhập về, phục vụ nhu cầu người hâm mộ. Tuy nhiên, giá xe thường khá cao, không thua kém gì các dòng xe ga cao cấp trong nước.