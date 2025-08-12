KIA giảm 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dòng xe trong tháng này

Tháng 8/2025, KIA triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe thế hệ mới (áp dụng tùy phiên bản), cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại hệ thống showroom trên toàn quốc. KIA định hình phong cách cho các mẫu xe thế hệ mới qua ngôn ngữ thiết kế “Opposites United – Sự hòa hợp của các yếu tố đối lập”, tạo nên những giá trị thẩm mỹ khác biệt. Các dòng xe thế hệ mới của KIA chinh phục người dùng nhờ thiết kế hiện đại, trẻ trung và mang bản sắc riêng và dễ dàng chinh phục khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

KIA tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại vào thiết kế nội thất. Khoang lái xe KIA thế hệ mới đậm chất công nghệ, không gian rộng rãi, hiện đại, nổi bật với bộ đôi màn hình cong Panoramic kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, tạo nên giao diện trực quan, dễ dàng thao tác.

Ngoài ra, xe còn được trang bị tích hợp kết nối không dây theo xu hướng mới, mang lại trải nghiệm cao cấp cho người dùng. Các mẫu nổi bật được ưu đãi trong tháng 8/2025: KIA Sonet: mẫu xe dẫn đầu doanh số trong phân khúc, thiết kế trẻ trung, linh hoạt, phù hợp cho gia đình trẻ và khách hàng mua xe lần đầu. Ưu đãi đến 35 triệu đồng (áp dụng tùy phiên bản), giá bán sau ưu đãi dễ tiếp cận từ 504 triệu đồng.

KIA Seltos: mẫu xe “smart SUV” đậm chất thể thao nhận mức ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi chỉ từ 574 triệu đồng. Xe có không gian rộng rãi, trang bị nội thất, công nghệ hiện đại. KIA Carens: mẫu SUV 7 chỗ sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, hiện đại, không gian rộng rãi với 3 hàng ghế tiện nghi cùng khả năng vận hành ấn tượng. Mẫu xe được ưu đãi lên đến 35 triệu đồng, với giá bán từ 599 triệu đồng.

New Carnival gây ấn tượng với thiết kế và trang bị công nghệ hàng đầu.​

KIA Sportage: mẫu SUV cao cấp sở hữu thiết kế đột phá, sang trọng và trẻ trung cùng không gian nội thất đậm chất công nghệ tương lai. Mẫu xe được ưu đãi lên đến 40 triệu đồng bao gồm ưu đãi giá và quà tặng 01 năm bảo hiểm vật chất (áp dụng tùy theo phiên bản).

KIA Sorento: SUV 7 chỗ tiện nghi cao cấp đã chinh phục hơn 23.000 khách hàng, phục vụ linh hoạt cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Hiện xe được ưu đãi đặc biệt đến 80 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 899 triệu đồng.

Mẫu C-SUV KIA Sportage có kích thước rộng rãi nhất phân khúc​.

KIA New Carnival: mẫu xe thế hệ mới 7 chỗ cỡ lớn, hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của KIA. Xe sở hữu vẻ ngoài sang trọng, hiện đại cùng không gian nội thất rộng rãi. Xe cũng trang bị các tiện nghi cao cấp cùng hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0. KIA New Carnival được ưu đãi lên đến 65 triệu đồng bao gồm ưu đãi giá và quà tặng 01 năm bảo hiểm vật chất (áp dụng tùy theo phiên bản), giá sau ưu đãi từ 1,279 tỷ đồng.

Các mẫu xe KIA thế hệ mới được THACO AUTO áp dụng chính sách bảo hành 05 năm hoặc 150.000 km (áp dụng tùy theo mẫu xe) và bảo hành 07 năm hoặc 150.000 km cho pin Lithium-ion Polymer trên KIA Carnival Hybrid.

KIA Seltos có đa dạng phiên bản và tùy chọn màu sắc ngoại thất​.

Với hệ thống hơn 100 showroom, đại lý rộng khắp trên cả nước, cùng dịch vụ sau bán hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp khách hàng sở hữu xe KIA bảo dưỡng thuận tiện và nhanh chóng với chi phí hợp lý trong suốt quá trình sử dụng.