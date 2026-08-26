Monkey EX Custom Edition trình làng: Đậm chất Enduro, giá gần trăm triệu

Phiên bản đặc biệt của Monkey EX Custom Edition được phát triển theo concept “Awaken your Enduro”. Mẫu xe lấy cảm hứng từ những cuộc đua địa hình sa mạc Baja, kết hợp với nét tinh nghịch vốn có của dòng Monkey cùng phong cách cao bồi miền Tây nước Mỹ và loạt trang bị hướng đến khả năng vận hành theo phong cách việt dã.

Điểm gây chú ý đầu tiên trên New Monkey EX Custom Edition nằm ở phối màu đỏ, cam và vàng, tạo nên diện mạo khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản Monkey thông thường. Xe được trang bị logo Monkey Soft-Emblem cùng bộ yên màu đỏ, góp phần nhấn mạnh phong cách cá tính và trẻ trung.

Phần bình xăng và các tấm ốp hai bên thân xe sử dụng bộ đồ họa dành riêng cho phiên bản EX Custom Edition. Trong khi đó, khu vực bánh xe được bổ sung tem Wheel Sticker với họa tiết ngọn lửa, tạo điểm nhấn mạnh mẽ hơn cho tổng thể. Hệ thống phanh ABS tiếp tục được duy trì, giúp nâng cao sự an toàn và tự tin cho người lái trong quá trình vận hành.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, New Monkey EX Custom Edition còn được trang bị một loạt phụ kiện Enduro ngay từ nhà máy. Nổi bật trong số đó là bộ bảo vệ đèn pha bằng nhôm kết hợp tấm chắn đồng hồ bằng nhôm, ốp bảo vệ tay với họa tiết Enduro EX và giá chở đồ phía sau bằng nhôm trọng lượng nhẹ.

Nhờ những trang bị này, Monkey EX Custom Edition mang đến hình ảnh khác biệt rõ rệt so với một mẫu mini-bike thiên về thời trang. Chiếc xe giờ đây sở hữu phong cách bụi bặm, pha trộn giữa chất off-road và hình ảnh street cowboy kiểu Mỹ, trong khi vẫn giữ được nét nhỏ gọn, vui nhộn và cá tính đặc trưng của dòng Monkey.

Tại Thái Lan, New Monkey EX Custom Edition được niêm yết với giá đề xuất 121.900 baht - khoảng 97,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.