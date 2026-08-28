Xe điện ba bánh Hyundai E3W lộ diện

Hyundai E3W là mẫu xe điện ba bánh cỡ nhỏ được phát triển cùng TVS Motor Company, hướng đến nhu cầu giao hàng, chở khách và vận chuyển tại đô thị các thị trường châu Á, châu Phi. Một trong những điểm đáng chú ý của E3W là thân xe có thể điều chỉnh độ cao.

Thiết kế này giúp phương tiện thích nghi với điều kiện đường xá tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt. Khoang lái được thiết kế theo hướng tối ưu công thái học, tập trung vào sự thuận tiện của người điều khiển.

Hyundai E3W là mẫu xe điện ba bánh cỡ nhỏ được phát triển cùng TVS Motor Company.

Xe có giá đỡ điện thoại tích hợp cùng các tấm bố trí dạng pegboard, cho phép người dùng tùy biến không gian chứa đồ theo nhu cầu. Hyundai định hướng E3W cho nhiều nhiệm vụ như giao hàng chặng cuối, dịch vụ gọi xe hoặc vận chuyển hành khách.

Mẫu xe cũng có thể được sử dụng làm phương tiện phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Theo hình ảnh giới thiệu của Hyundai cho thấy một biến thể E3W mang màu xanh Performance Blue, đi kèm cánh gió phía sau kích thước lớn. Thiết kế này gợi liên tưởng đến một phiên bản thể thao E3W N-Line.

Hyundai E3W sẽ có nhiều nhiệm vụ như giao hàng chặng cuối, dịch vụ gọi xe hoặc vận chuyển hành khách.

E3W từng được Hyundai giới thiệu lần đầu vào tháng 1/2025 cùng mẫu E4W bốn bánh. Tuy nhiên, tại sự kiện mới nhất, hãng chỉ đề cập đến phiên bản ba bánh. Hyundai dự kiến sản xuất E3W tại Ấn Độ và phân phối tại các thị trường châu Á, châu Phi.

Mẫu xe được định vị cạnh tranh với mẫu xe Fiat Tris – mẫu xe điện ba bánh được hãng xe Ý giới thiệu năm 2025, cũng hướng đến nhu cầu vận chuyển trong đô thị.