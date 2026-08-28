Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot giao hàng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội đối với dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của một công ty trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, hệ thống thử nghiệm gồm bốn nhóm phương tiện: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Các phương tiện được tích hợp nhiều công nghệ như LiDAR, camera, bản đồ số độ chính xác cao 2D/3D, GPS độ chính xác cao cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu.

Thời gian thử nghiệm là 24 tháng, được thực hiện trên các tuyến đường cố định có thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, robotaxi và robot giao hàng được thử nghiệm trên mạng lưới đường dài khoảng 11,5km. Robotaxi thực hiện vận chuyển người theo hình thức gọi xe; robot giao hàng thử nghiệm đưa đồ ăn từ các nhà hàng, quán cà phê tới các tòa nhà, trụ sở trong khu vực.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, cung đường thử nghiệm dài khoảng 2,8km. Xe buýt tự hành được đưa vào thử nghiệm để hỗ trợ sinh viên di chuyển giữa khu ký túc xá, giảng đường, khu học quân sự và khu vực bến xe buýt. Robot dọn vệ sinh đường và robot giao hàng tự hành cũng được đưa vào các kịch bản vận hành.

Một mẫu xe buýt mini tự hành được thử nghiệm ở Hà Nội.

Như vậy, tại Hòa Lạc, các phương tiện tự hành sẽ được kiểm chứng trong những tình huống gần với nhu cầu giao thông và dịch vụ thực tế, từ vận chuyển hành khách, giao hàng đến vệ sinh đường phố.

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu thử nghiệm nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ tin cậy và tính sẵn sàng của xe tự hành trong điều kiện giao thông thực tế; đánh giá hiệu quả mô hình vận tải công cộng tự hành, trải nghiệm người dùng và khả năng tích hợp với hệ thống hiện có; xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo khoa học và nền tảng phục vụ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xe tự hành tại Việt Nam.

Đồng thời, thúc đẩy nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Việc cho phép thử nghiệm không đồng nghĩa với nới lỏng các yêu cầu an toàn. Theo quyết định, xe buýt và robotaxi phải có người giám sát an toàn tại vị trí lái, có giấy phép lái xe phù hợp, được đào tạo và luôn sẵn sàng tiếp quản điều khiển khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Từng phương tiện chỉ được vận hành thực địa sau khi cơ quan được giao giám sát xác nhận các điều kiện liên quan đến cấu hình kỹ thuật, phần mềm, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn, tuyến hoạt động, tốc độ, điều kiện thời tiết, người giám sát và phương án dừng khẩn cấp.

Các phương án cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và kết nối dữ liệu giám sát cũng phải được bảo đảm trước khi phương tiện hoạt động.

Đáng chú ý, khi phương tiện vượt giới hạn vận hành hoặc ngưỡng an toàn, hệ thống phải tự động dừng hoặc đưa phương tiện về trạng thái rủi ro tối thiểu.

Thời gian hoạt động được giới hạn, tốc độ tối đa dự kiến không quá 40km/h. Xe buýt tự hành được chở tối đa 8 hành khách mỗi lượt, trong khi robotaxi chở tối đa bốn hành khách, không tính lực lượng giám sát.

Trong toàn bộ thời gian thử nghiệm 24 tháng, dự án không tổ chức kinh doanh vận tải thương mại và không thu phí vận tải thương mại.

Trong quá trình vận hành, dữ liệu về hành trình, cảm biến, camera, LiDAR, radar, bản đồ số độ phân giải cao, các tình huống hệ thống phải can thiệp hoặc dừng khẩn cấp sẽ được ghi nhận, phục vụ đánh giá và hoàn thiện công nghệ cũng như cơ chế quản lý.

Kết quả thử nghiệm còn là cơ sở nghiên cứu các mô hình xe buýt tự hành, robotaxi và logistics tự động, góp phần phát triển giao thông xanh, giao thông kết nối, đô thị thông minh và định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.